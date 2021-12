Cerreto d’Esi, piena sintonia fra amministrazione comunale e Cna

CERRETO D’ESI – Sintonia fra l’amministrazione comunale di Cerreto d’Esi e la Cna. Questo quanto scaturito dall’incontro che si è svolto nei giorni scorsi tra il sindaco David Grillini con la sua vice Michela Bellomaria e l’assessore al Bilancio Sandro Cimarossa e la Cna di Fabriano con il presidente Maurizio Romagnoli e il Referente Area Montana Marco Silvi. «L’appuntamento è stata una proficua e costruttiva occasione per confrontarsi vicendevolmente sulle numerose attività portate avanti tanto dall’amministrazione cerretese quando dall’associazione datoriale fabrianese», si legge nella nota diffusa.

Il sindaco Grillini ha tenuto ad aggiornare la Cna sulle questioni relative alla tariffazione Tari «che era stato in passato oggetto di critiche per gli importi particolarmente elevati, rassicurando in tal senso circa il mantenimento di tariffe calmierate rispetto alle situazioni sopra citate. Il primo cittadino ha inoltre confermato la convocazione del consiglio comunale per l’approvazione del bilancio addirittura prima di Natale, questo anticipo consentirà agli amministratori una maggiore flessibilità dal punto di vista della gestione dei servizi». Si è passati poi a trattare il tema caldo della viabilità, il vicesindaco Bellomaria ha rimarcato la piena soddisfazione per la recente apertura del primo tratto della Pedemontana tra Fabriano e Matelica Nord, considerato uno sviluppo cruciale per agevolare la logistica delle imprese del territorio.

La Cna ha ringraziato l’amministrazione cerretese per l’importante occasione di confronto, condividendo l’entusiasmo per il nuovo tratto stradale appena inaugurato, «ma rimarcando l’assoluta necessità di rimanere vigili in merito alle problematiche che coinvolgono altre tratte stradali di altrettanta importanza quali tra le altre la SS 76 e la Provinciale Berbentina. Romagnoli e Silvi hanno poi invitato Sindaco e Vice ad una riflessione circa il potenziale di sviluppo a livello turistico di tutto il territorio montano di cui Cerreto D’Esi fa parte, annunciando ulteriori futuri confronti e iniziative comuni da attuare rigorosamente in rete con gli altri amministratori dei paesi limitrofi». Tutti i presenti all’incontro hanno concordato sull’opportunità di confrontarsi costantemente da qui in avanti, «procedendo in piena sinergia per realizzare progetti di sviluppo eterogenei di cui questo territorio ha sicuramente bisogno», si conclude l’incontro.