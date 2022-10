Cerreto D’Esi: in tanti per il saluto a Enzo Carlucci, si prega per la moglie ancora grave

CERRETO D’ESI – «Una famiglia dedita al lavoro, unita e sempre disponibile», le parole dai tanti cerretesi che da questa mattina alle 8 si stanno recando alla Casa funeraria Infinitum di Bondoni a Fabriano, per rendere omaggio a Enzo Carlucci, il 79enne, deceduto nella tragedia verificatasi sabato 22 ottobre, nelle campagne cerretesi, a seguito del ribaltamento del trattore. Continuano a rimanere gravi le condizioni della moglie 72enne che è stata immediatamente trasportata in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. Illeso il figlio della coppia che ha dato l’allarme.

Il funerale

Il funerale sarà celebrato domani, 25 ottobre. Il corteo funebre si muoverà dalla casa funeraria fabrianese in direzione della chiesa Collegiata di Cerreto D’Esi dove, alle 11, si svolgerà il rito funebre. La tumulazione del feretro sarà all’interno del cimitero cittadino. Tutta la comunità cerretese si è immediatamente stretta attorno al dolore della famiglia, a partire dal sindaco David Grillini, che ha prontamente espresso il cordoglio a nome di tutta Cerreto. I tre figli sono stati circondati da parole e gesti di vicinanza per quanto accaduto. Si prega per le sorti della loro mamma. I medici dell’ospedale regionale Torrette di Ancona stanno facendo il possibile per salvarle la vita. Si spera che, con il passare delle ore, le sue condizioni possano migliorare. Sul fronte investigativo, i carabinieri della Compagnia di Fabriano, in sinergia con i colleghi della Stazione di Cerreto, hanno completato i rilievi e certificato che si è trattata di una tragedia che, purtroppo, è costata la vita «a un uomo buono e gran lavoratore».