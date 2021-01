Cerreto D’Esi: finanziamento per il centro storico

CERRETO D’ESI – Novità in vista per Cerreto D’Esi e il suo bel centro storico. Intercettato un finanziamento attraverso la partecipazione a un bando, vinto. A darne notizia, l’Amministrazione comunale cerretese guidata dal sindaco, David Grillini. «I festeggiamenti del periodo natalizio portano una bella notizia per Cerreto D’Esi e tutta la comunità. Il Comune cerretese, infatti, beneficerà di un contributo derivante da un bando vinto, di ben 420.000 euro per la progettazione della messa in sicurezza del centro storico. Con l’ufficio tecnico abbiamo sviluppato un progetto di fattibilità che abbiamo già approvato in Giunta, per cui nei prossimi mesi provvederemo all’assegnazione dell’incarico», scrive il Primo cittadino a nome dell’intero Esecutivo cerretese.

Sono state individuate le priorità. Complessivamente, sono quattro le criticità principali sulle quali saranno concentrate le risorse ottenute attraverso la vittoria del bando in questione: Torre civica; Mura castellane; Edifici crollati o prossimi al crollo; Cavità sotterranee.

«Un passaggio essenziale per la nostra città, uno studio approfondito su alcune problematiche mai progettate, come lo studio delle grotte, e mai simultaneamente nella storia del nostro comune. Pensate, in termini di sicurezza, l’importanza che può avere una mappatura delle cavità sotterranee di cui il nostro castello è particolarmente caratterizzato. Per non parlare degli edifici fatiscenti e crollati che generano preoccupazioni», spiega il sindaco di Cerreto D’Esi, David Grillini, confermando le priorità.

«Infine, prevederemo la sistemazione della torre civica e delle mura castellane che sono, in alcuni tratti, in condizioni pessime essendo state restaurate alcuni decenni fa. Si tratta del primo passo verso la rivalutazione del centro storico, punto cardine per la nostra amministrazione per questioni storiche, di decoro, sicurezza e turistiche», si conclude la nota a firma del Primo cittadino.