Cerreto D’Esi: droga nel cassetto del comodino, 19enne arrestato. Disposta la messa in prova

FABRIANO – Nascondeva droga all’interno di un pacchetto di sigarette stipato nel cassetto del comodino della sua stanza da letto. Arrestato un 19enne residente a Cerreto D’Esi con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Arresto convalidato. Il giovane, incensurato, è stato rimesso in libertà in quanto è stata stabilita la misura della messa alla prova con i lavori socialmente utili. «C’è soddisfazione sull’esito della vicenda anche tenuto conto della giovane età del ragazzo», il commento del suo legale, Ruggero Benvenuto.

I fatti

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Fabriano hanno arrestato il 19enne residente a Cerreto d’Esi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A casa del giovane è stata effettuata una perquisizione domiciliare. Sono stati rinvenuti complessivamente 39,1 grammi di hashish suddivisi in 4 dosi, di cui le due principali sono da 33 grammi e da 6 grammi. I militari hanno sequestrato anche denaro contante pari a 35 euro. Lo stupefacente era nascosto in camera, in un cassetto del comodino. Il quantitativo maggiore era celato all’interno di una confezione di sigarette. Il 19enne è stato, quindi, portato in caserma per la formalizzazione delle accuse. Il suo legale, Ruggero Benvenuto, ha presenziato all’udienza di convalida, arresto convalidato. Il giudice del Tribunale di Ancona ha disposto, considerato il fatto che il giovane fosse incensurato, la misura della messa alla prova con i lavori socialmente utili.