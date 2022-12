I militari lo hanno intercettato mentre si aggirava con fare sospetto per le vie del centro cerretese. Un primo risultato dei controlli rafforzati e intensificati da parte dei Carabinieri per scongiurare ulteriori furti in appartamento

FABRIANO – Controlli rafforzati e intensificati per scongiurare ulteriori furti in appartamento a Fabriano e nel comprensorio. Questo quanto disposto dai carabinieri della Compagnia di Fabriano in collaborazione con tutte le Stazioni di riferimento. E un primo risultato già è stato ottenuto. I militari della stazione di Cerreto D’Esi, infatti, hanno denunciato un 50enne, senza fissa dimora, nato fuori regione, disoccupato, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, inottemperanza al foglio di via. E, di conseguenza, allontanato dal territorio

La denuncia

I carabinieri della Stazione di Cerreto D’Esi, così come i colleghi delle altre Stazioni del territorio di competenza della Compagnia di Fabriano, nel pomeriggio di ieri erano impegnati in un servizio straordinario di contrasto al fenomeno dei furti in appartamento. Considerando, infatti, le ultime notizie di case “visitate” dai ladri nel comprensorio fabrianese, si è deciso di rafforzare e intensificare i controlli. Nel centro di Cerreto D’Esi, i militari hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto. Hanno deciso di fermarlo e identificarlo. Dagli accertamenti è emerso che era destinatario, dal 2021, di un foglio di via obbligatorio, dalla provincia di Ancona, per tre anni, emesso dalla Questura di Ancona. In base a questo provvedimento in corso, i carabinieri della stazione di Cerreto D’Esi lo hanno denunciato per inottemperanza al foglio di via e, quindi, allontanato dal comprensorio.