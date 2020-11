Cerreto D’Esi, la Cisl ha organizzato un incontro per le utenze sospese nel cratere sismico

CERRETO D’ESI – Agevolazioni per le utenze sospese per i residenti dei comuni del cosiddetto cratere sismico, quindi Fabriano e Cerreto D’Esi. La Cisl cittadina e l’Adiconsum Marche, con il patrocinio del comune di Cerreto D’Esi, hanno organizzato un incontro, nel pieno rispetto delle normative per evitare la diffusione del contagio da coronavirus, al teatro Casanova cerretese.

«L’incontro è stato organizzato allo scopo di fornire alla cittadinanza tutte le informazioni relative alle agevolazioni per le fatture di energia elettrica, gas e acqua previste per le utenze esistenti nei comuni colpiti dal sisma del 2016. Un focus è stato effettuato sulle modalità di applicazione e sulla durata delle agevolazioni, così come sulla lettura delle bollette per capire se le agevolazioni siano state correttamente applicate», spiegano gli organizzatori.

Il tema è stato molto sentito dai consumatori presenti, che hanno mostrato grande attenzione e una fattiva partecipazione dimostrata dalle numerose domande poste ai relatori presenti per illustrare il tutto e venire quindi incontro alle esigenze di fabrianese e cerretese.

«A seguito della emissione da parte di alcuni gestori della fattura unica di conguaglio relativa al periodo sospeso si è cercato di fare chiarezza su un argomento complesso e in continua evoluzione dal punto di vista normativo», confermano i rappresentanti della Cisl di Fabriano e comprensorio, e dell’Adiconsum Marche.

«Alla luce dell’interesse suscitato e del coinvolgimento dei cittadini intervenuti si auspica una sempre maggiore collaborazione tra Comune di Cerreto D’Esi e di Fabriano, Cisl ed Adiconsum per garantire vicinanza, informazione e presenza sul territorio a tutela dei cittadini. A testimonianza di ciò il fatto che a questa nostra iniziativa, che speriamo di ripetere a breve e sempre con la massima attenzione per il rispetto delle regole anti-contagio da Covid-19, la partecipazione è stata molto attiva da parte dei cittadini, a dimostrazione di quanto sia importante la vicinanza alle famiglie che risiedono nei Comuni del cosiddetto cratere sismico», concludono gli organizzatori.