Cerreto D’Esi, chiusa la scuola primaria Tommaso Lippera da lunedì 23 gennaio

CERRETO D’ESI – L’amministrazione comunale del comune di Cerreto d’Esi ha comunicato la chiusura della scuola primaria “Tommaso Lippera” a partire da lunedì 23 gennaio 2023.

Il sindaco di Cerreto, David Grillini

«Si informa che con Ordinanza Sindacale n. 3 del 21.01.23 – afferma il sindaco Grillini del comune di Cerreto d’Esi – è stata disposta la sospensione dell’attività didattica presso la scuola primaria T.Lippera in via XXV Aprile, per grave guasto dell’impianto termico. I lavori di riparazione e rimessa in pristino sono in corso di esecuzione, con la massima urgenza. Non appena la problematica sarà risolta e l’impianto termico sarà di nuovo funzionante, si procederà alla revoca dell’Ordinanza suddetta e quindi alla ripresa dell’attività didattica. L’entità del danno sembra piuttosto rilevante e sicuramente richiederà alcuni giorni di lavoro, terremo aggiornati i cittadini con il dovuto anticipo sul ripristino delle lezioni scolastiche. Si precisa che il problema riguarda solo la scuola primaria per cui la scuola dell’infanzia e l’asilo nido funzioneranno regolarmente, servizio mensa compreso. Ci si scusa per i disagi e le problematiche arrecate agli alunni e a tutte le famiglie».