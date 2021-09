Cerreto D’Esi Bene Comune propone il green pass per sedute in presenza del consiglio comunale

CERRETO D’ESI – «Non è così scontato che i politici rispettino le misure di sicurezza anti Covid-19, anche quando sono i primi a chiedere di seguire le norme per la salute dei più fragili». Questo l’incipit dell’intervento del capogruppo di Cerreto D’Esi Bene Comune, Marco Zamparini, che propone di utilizzare il green pass per tornare a svolgere in presenza il consiglio comunale. «Nei consigli comunali non c’è l’obbligo della Certificazione Verde (Green Pass); il decreto legge del 6 agosto non lo prevede, e di conseguenza molti enti locali e regionali si riuniscono ancora on-line. Basterebbe però un semplice accordo tra tutti gli assessori, i consiglieri e il sindaco, per renderlo uno strumento necessario alla presenza. Sarebbe anche utile e doveroso misurare la temperatura, compilare l’autocertificazione, e segnare i posti a sedere per mantenere le dovute distanze. Basterebbe anche il semplice risultato di un tampone negativo, fatto nelle 48 ore precedenti alla seduta, per dimostrare rispetto verso gli altri, oltre che per sé stessi. Questa è una procedura che già si applica nei luoghi al chiuso, a convegni, congressi e musei, nei cinema ed altri luoghi della socialità».

La proposta

Prendendo spunto, poi dalla positività al Coronavirus dell’Assessore allo Sport di Cerreto D’Esi, «a cui auguro una pronta guarigione», Zamparini, chiede che pubblicamente la maggioranza si esprima sulla vaccinazione, «quanti di loro in prima persona vi abbiano preso parte, e chi, esente per motivi di salute o per sua scelta, eseguirà tamponi ogni volta che sarà necessario. Auspichiamo inoltre che i positivi senza sintomi capiscano l’importanza di rimanere in quarantena, di non girare per i luoghi pubblici come spesso si è visto fare anche a Cerreto. La salute pubblica va rispettata e va fatta rispettare da chi ne è il responsabile. In merito a questa seria questione abbiamo depositato una mozione, in cui impegniamo il consiglio comunale a garantire un accesso in sicurezza alle adunanze pubbliche future, sia per i consiglieri comunali, assessori, sindaco e segretario, che per il pubblico presente. Questo può avvenire solo attraverso il possesso del green pass o del tampone negativo nelle 48 ore prima dei consigli comunali», conclude Marco Zamparini del gruppo Cerreto D’Esi Bene Comune.