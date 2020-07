Cerreto D’Esi, 3 candidati pronti per la corsa alla poltrona di Sindaco

CERRETO D’ESI – Rinnovo dell’Amministrazione comunale di Cerreto D’Esi. Cade nel vuoto l’appello del Partito Democratico per dar vita a un fronte compatto per contrastare la ricandidatura del sindaco uscente, Giovanni Porcarelli. L’ex consigliere del Partito comunista dei Lavoratori, Marco Zamparini, boccia senz’appello la proposta Democrat. «Nemmeno per sogno», le sue parole.

A settembre, oltre all’elezione del Presidente della Regione Marche, anche a Cerreto D’Esi si voterà per eleggere il nuovo Primo cittadino. Appare scontata la ricandidatura di Giovanni Porcarelli, imprenditore e proprietario della JP Industries. A contendergli la poltrona di sindaco, almeno altri due candidati.

Dopo il pasticcio che ha portato alla non presentazione della lista 5 anni fa, il Partito Democratico di Cerreto D’Esi, sta affilando le unghie per non ripetere gli stessi errori che, secondo molti, hanno spianato la strada all’elezione di Porcarelli. Il segretario cittadino, Angelo Cola, si è reso protagonista di un appello a tutte le altre forze politiche e della società civile, affinché si desse vita a un fronte comune e compatto in vista delle urne elettorali.

Un appello che, però, non sembra aver fatto molti proseliti. A iniziare da Marco Zamparini che si è reso protagonista di una dura opposizione nei confronti dell’Amministrazione comunale guidata da Porcarelli. Dopo aver ufficialmente lasciato il Pcl, Zamparini – che potrebbe anche essere un candidato a Sindaco – sta lavorando per un’esperienza civica. In attesa dell’ufficializzazione, intanto sgombra il campo da possibili alleanze con il Pd.

«Si vocifera che il sottoscritto stia organizzando alleanze politiche per le prossime comunali di Cerreto D’Esi e che sosterrò un probabile candidato Sindaco proveniente da Fabriano. Non sanno più cosa inventarsi, quindi giusto una precisazione vorrei fare. Io, anzi noi, non faremo alleanze di nessun genere con nessuna forza politica del nostro paese, soprattutto con chi è responsabile del declino sociale della nostra comunità. Non capisco come a Cerreto si debba unificare il carrozzone e oltrepassare le proprie convinzioni. Una posizione completamente inesatta per cercare di far dimenticare le dinamiche e le responsabilità degli ultimi 25 anni. Noi siamo pronti per dare un’alternativa reale al nostro piccolo borgo e a brevissimo conoscerete noi e il nostro progetto cari cittadini. Questa è la reale situazione, le chiacchiere da bar le lasciamo ai soliti mistificatori». Un “no” chiaro e tondo.

A questo punto, il Pd dovrebbe andare da solo, attualmente in lizza ci sarebbero il segretario Angelo Cola, e Sergio Gubinelli, molto più accreditato. Gubinelli è già stato assessore con la giunta Alessandroni, consigliere provinciale ed eletto consigliere anche con la candidatura a sindaco, Livia Ciappelloni, che poi vinse le elezioni, salvo poi dimettersi dopo soli 74 giorni. Gubinelli, infine, è direttore tecnico del Fabriano Cerreto Calcio del patron Giovanni Porcarelli, attuale sindaco di Cerreto e probabilissimo ricandidato. Sarà una corsa tre per la poltrona di Primo cittadino di Cerreto D’Esi. Anche se potrebbe spuntare un quarto candidato. Infatti, la lista Cambiamenti starebbe riflettendo se essere o meno della partita.