In centro storico a Fabriano con la cocaina, multa e segnalazione per due donne

FABRIANO – A spasso nel centro storico di Fabriano con indosso della cocaina. Due donne sorprese e controllate dagli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza, agli ordini del commissario Capo Fabio Mazza. Una delle due donne è stata segnalata quale assuntrice di sostanze stupefacenti. Per entrambe, multa per essersi allontanate da casa senza un giustificato motivo.

Rinunciare allo “sballo” del sabato sera a Fabriano sembra difficile per alcune persone. È il caso di due donne, entrambe trentenni, che poco prima della mezzanotte del 18 aprile scorso, sono state intercettate dagli agenti di polizia di Fabriano. Quest’ultimi erano impegnati nella continua attività di vigilanza e repressione di qualsiasi tipologia di reati e nel controllo del rispetto delle disposizioni per il mantenimento del distanziamento sociale.

Nel centro storico cittadino, i poliziotti hanno intercettato due donne, entrambe 30enni. Insospettiti, gli agenti le hanno avvicinate chiedendole di identificarsi. Il nervosismo era palpabile e si è deciso di approfondire il controllo. Una giusta intuizione visto che, a seguito di controllo degli effetti personali, gli agenti hanno rinvenuto un involucro contenente 1,5 grammi di polvere bianca, che ai successivi test di polizia scientifica è risultata essere cocaina. La donna nella cui disponibilità vi era la sostanza stupefacente è stata segnalata per uso personale agli uffici territoriali del Governo di Ancona. Per entrambe è scattata invece la sanzione per violazione delle disposizioni per il mantenimento del distanziamento sociale, misure in vigore per contrastare il diffondersi della pandemia da Coronavirus, in quanto fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo. «In questo momento difficile per la collettività fabrianese la Polizia di Stato è affianco del cittadino al fine di garantire la salute di tutti, mentre non si allentano i controlli di prevenzione e repressione dei reati», fanno sapere dal Commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano.