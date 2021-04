Caritas Fabriano, inaugurato l’Emporio della salute: farmaci per i bisognosi

FABRIANO – Inaugurato l’Emporio della salute all’interno della sede di Fabriano della Caritas diocesana in via delle Fontanelle. Saranno distribuiti gratuitamente farmaci da banco di quattro tipologie: analgesici e antipiretici; preparati per tosse; antidolorifici; vitamine per bambini.

«L’Emporio della salute è frutto del progetto “Salute e Dignità” e si aggiunge all’Emporio della carità, per dare un segno di attenzione alla cura integrale della persona che la Caritas coltiva. Nel concreto si tratta di una “farmacia gratuita” dove verranno distribuiti farmaci da banco, sempre previo passaggio al Centro di Ascolto. I farmaci ci vengono donati dal “Banco Farmaceutico”, con cui abbiamo una collaborazione. Il Lions Club di Fabriano, che ha aderito al nostro progetto, ci sostiene attraverso il personale sanitario», evidenzia il direttore della Caritas della diocesi Fabriano-Matelica, don Marco Strona.

L’interno dell’Emporio della salute

«Tra gli effetti più pesanti della pandemia da coronavirus c’è la riduzione delle cure da parte dei soggetti economicamente più fragili. In tanti hanno rinunciato ad acquistare farmaci necessari a causa della drastica riduzione di reddito provocata dall’emergenza Covid. Per andare incontro alle esigenze sanitarie delle fasce più povere della popolazione la Caritas diocesana ancora una volta si impegna a soccorrere i più bisognosi attraverso l’accesso gratuito a una serie di medicinali distribuiti dall’Emporio della salute», le parole del vescovo, mons. Francesco Massara.

«Un’iniziativa solidale, che ha visto la preziosa collaborazione del Banco Farmaceutico e l’adesione del Lions Club di Fabriano che ringrazio di vero cuore, integrandosi con le altre misure istituzionali che sono tenute a sostenere la richiesta di farmaci così utili alla salute. La sollecitudine della nostra Diocesi per i sofferenti e gli ammalati testimonia l’adesione alla missione evangelica di seguire l’esempio del buon samaritano nel farsi carico di quanti patiscono la malattia e la privazione. La salute non riguarda soltanto l’integrità del corpo, ma la dignità di tutta la persona da tutelare sempre e in ogni modo. Nessuno è solo quando una comunità sa dare prova di unità e solidarietà. Ringrazio e benedico tutti gli operatori della Caritas con il direttore don Marco Strona per il grande impegno che testimoniano a favore dei nostri fratelli e sorelle più in difficoltà. Li incoraggio a essere sempre immagine di Gesù risorto portatore di speranza per i più piccoli e i più poveri», ha concluso Massara.