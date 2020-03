La Caritas della Diocesi Fabriano-Matelica a sostegno delle famiglie in difficoltà

I giovani del Rotaract aderiscono alla raccolta fondi in favore dell’azienda ospedaliera Asur Marche per contribuire fattivamente alla lotta contro il virus Covid-19

FABRIANO – I giovani del Rotaract di Fabriano aderiscono alla raccolta fondi in favore dell’azienda ospedaliera Asur Marche. La Caritas della diocesi Fabriano-Matelica non ferma la propria attività di sostegno in favore degli ultimi. L’emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova chiunque in Italia. Nel fabrianese, comprensibilmente in stato di profonda preoccupazione, sono tanti che non si tirano indietro se possono dare una mano.

Anche la chiesa cittadina è in prima linea. In particolar modo, la Caritas diocesana di Fabriano-Matelica che, per far fronte all’emergenza che si sta vivendo, ha attivato un progetto per sostenere le famiglie e tutte quelle persone che si trovano in grave difficoltà. «Un sostegno economico che consentirà di acquistare generi alimentari di prima necessità», spiega il direttore, don Marco Strona. Il progetto riguarda tutti i comuni della diocesi – Fabriano, Sassoferrato, Genga, Cerreto D’Esi e Matelica – e gli elenchi delle famiglie da sostenere sono stati forniti tramite i Servizi sociali di ciascun Comune. «Si tratta di un piccolo gesto, ma vuole mostrare concretamente l’azione della Chiesa che, in ogni tempo e momento, non smette mai di testimoniare la misericordia di Dio per ogni uomo e donna», ha concluso il direttore Caritas della diocesi Fabriano-Matelica.

Inoltre, da inizio di questa settimana, i sedici Rotaract Club della Regione Marche, insieme a tutti i loro giovani soci, hanno dato il via a una raccolta fondi per contribuire fattivamente alla lotta contro il virus Covid-19. I ricavati raccolti saranno destinati in favore dell’azienda ospedaliera Asur Marche, che ha approvato positivamente l’iniziativa proposta dai Club del Distretto 2090, e che distribuirà poi i proventi in tutte le strutture ospedaliere della Regione, che combattono in prima linea, giorno e notte, nella lotta al coronavirus.

Il Rotaract di Fabriano

Il Rotaract di Fabriano si è immediatamente attivato per fare in modo che si possa conseguire l’obiettivo di acquistare e fornire i materiali e i presidi sanitari necessari in questo momento di grave difficoltà. Per contribuire basta andare sul sito del Distretto Rotaract 2090 o sui canali social dei vari Club delle Marche e contribuire alla campagna “Rotaract 2090 per le Marche” con una donazione.