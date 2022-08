Carabinieri: alla guida del motorino nonostante la patente ritirata, denunciato

Stessa sorte per altre due persone, la prima trovata alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito. La seconda per essersi rifiutato di sottoporsi agli esami per assunzione di sostanze stupefacenti

FABRIANO – Trovato in sella al motorino nonostante la patente gli fosse stata ritirata, denunciato. Stessa sorte per altre due persone, la prima trovata alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito. La seconda per essersi rifiutato di sottoporsi agli esami per eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Questi gli esiti dei controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, durante questo lungo ponte di Ferragosto. Impegnate 3 pattuglie a notte, 6 militari in divisa e due in borghese per un servizio coordinato con tutte le Stazioni che fanno riferimento alla città della carta. Nei giorni scorsi non si sono segnalati furti.

I controlli

Nel corso dei controlli sono stati raggiunti diversi risultati anche su strada. A Cupramontana i militari del Radiomobile hanno fermato, durante la notte, un 27enne della zona. Il ragazzo sottoposto all’esame dell’etilometro. I risultati hanno evidenziato un tasso alcolemico di oltre 1 g/l. Per il 27enne patente ritirata, denuncia per guida in stato di ebbrezza e auto affidata a persona di fiducia. A Sassoferrato, invece, è stato controllato un uomo di Fabriano di 23 anni. Una volta identificato, i militari hanno appurato che la patente del 23enne fosse stata, recentemente, ritirata. Per questo è stato denunciato per reiterazione nella guida senza patente. A Fabriano, infine, i carabinieri di Genga a rinforzo delle pattuglie della Stazione di Fabriano, hanno controllato un fabrianese di 38 anni in un posto di blocco. L’uomo mostrava sintomi riconducibili all’uso di sostanze stupefacenti. L’automobilista si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento: disposto il ritiro della partente, la denuncia penale e l’auto affidata al proprietario.