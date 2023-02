Carabinieri: due denunce mattutine per guida in stato di ebbrezza ad altrettanti automobilisti

FABRIANO – Due denunce per guida in stato di ebbrezza. Ad essere stati sorpresi alla guida dai carabinieri della Compagnia di Fabriano due automobilisti che, di mattina, presentavano tassi alcolemici superiori al consentito per legge. I militari della Compagnia cittadina, insieme ai colleghi delle Stazioni di competenza, continueranno i controlli anche nel corso di questo fine settimana.

I controlli

I carabinieri della Stazione di Genga sono stati allertati a causa di un incidente, avvenuto di mattina, che ha visto un’automobile uscire dalla sede stradale, senza il coinvolgimento di ulteriori mezzi. I militari, una volta constatato che il guidatore fosse praticamente illeso, lo hanno sottoposto all’esame dell’etilometro. Il guidatore, un 50enne di Sassoferrato, aveva un tasso alcolemico sopra 1,6 g/l, oltre 3 volte il limite massimo consentito dall’attuale normativa. Ovviamente è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e il sequestro dell’auto. Sempre di mattina sono intervenuti, nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione Sassoferrato a seguito di una segnalazione dei cittadini che parlavano di auto che procedeva in città con una guida incerta. Il conducente, un 30enne dell’Est Europa e residente a Sassoferrato è risultato positivo all’alcoltest. L’etilometro ha dato valore superiore a 2 g/l, quattro volte il limite massimo consentito dalla normativa vigente. Anche in questo il 30enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente di guida e l’auto posta sotto sequestro.