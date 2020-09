Carabinieri di Fabriano, cambio al vertice: il saluto al Maggiore Boccolini

FABRIANO – Cambio al vertice della compagnia dei Carabinieri di Fabriano, il Maggiore Mirko Boccolini trasferito alla Legione Carabinieri Marche. Al suo posto, arriva il Capitano Mirco Marcucci, 46enne, originario di Gubbio, già Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC di Terni. Nei prossimi giorni la presentazione ufficiale.

Fabriano e il suo comprensorio, salutano il Maggiore Mirko Boccolini che ha diretto la Compagnia cittadina dal settembre del 2015 col grado di Capitano fino a ieri, 8 settembre. Il Maggiore Mirko Boccolini lascia il Comando della Compagnia dei carabinieri per assumere l’incarico di Capo Sezione Logistica ed Infrastrutture dell’Ufficio Logistico del Comando Legione Carabinieri Marche in Ancona.

Cinque anni durante i quali il Maggiore Mirko Boccolini, 48 anni, originario della provincia di dorica, ha coordinato le attività istituzionali del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle sette Stazioni dipendenti di Arcevia, Cerreto D’Esi, Cupramontana, Genga, Fabriano, Sassoferrato, Serra San Quirico, affrontando peraltro la gestione delle criticità di un territorio prevalentemente montano, esteso su 750 chilometri quadrati con 54.000 abitanti, che, nell’agosto del 2016, è stato, in parte, colpito dal sisma.

Sotto la guida del Maggiore Boccolini la Compagnia di Fabriano è stata impegnata “in primis” nell’attività di prevenzione e in quella investigativa, operando 94 arresti in flagranza di reato e la denuncia in stato di libertà di 1.780 persone responsabili di vari reati, contro la persona, il patrimonio e connessi allo spaccio di stupefacenti. Tra le più recenti operazioni l’arresto di un uomo responsabile dell’omicidio del professor Vitaletti, commesso nel 2017 a Sassoferrato e l’arresto di due soggetti, nel 2019, che avevano adescato e filmati nudi due minori.

Come detto, al comando della Compagnia di Fabriano è giunto il capitano Mirco Marcucci, umbro, già Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Terni e che nei prossimi giorni sarà ufficialmente presentato.