Fabriano, i carabinieri denunciano 20enne per spaccio di sostanze stupefacenti

FABRIANO – Doppia denuncia da parte dei carabinieri. La prima a Fabriano e la seconda ad Arcevia, ad opera dei militari delle rispettive stazioni, coordinati dai colleghi della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci. I risultati sono segno del controllo giornaliero del territorio, intensificato nelle ore serali, per il contrasto dei reati contro il patrimonio e per arginare il fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Arcevia, addosso aveva un robusto cacciavite

Nel tardo pomeriggio di ieri, 10 agosto, i Carabinieri della Stazione di Arcevia hanno notato un giovane che si aggirava a piedi in località Avacelli nelle vicinanze di alcune abitazioni. Apparentemente senza un giustificato motivo. Sono scattati i controlli e il giovane è stato fermato. Gli sono stati chiesti i documenti per la relativa identificazione. Si trattava di un ragazzo extracomunitario residente in Umbria.

Interrogando i vari database a disposizione, sono emersi dei precedenti per furto di cui era gravato. I militari hanno, così, deciso di approfondire i controlli, procedendo a una perquisizione personale. Una giusta intuizione, visto che gli è stato rinvenuto addosso un robusto cacciavite. Gli è stato chiesto il motivo per il quale ne era in possesso, ma il giovane non ha fornito alcuna spiegazione. Per questo motivo è stato denunciato per possesso ingiustificato di grimaldelli.

Fabriano, denunciato per spaccio

La sera di ieri, 10 agosto, ma questa volta a Fabriano, il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fabriano, durante uno dei controlli giornalieri all’interno dei Giardini Regina Margherita, luogo simbolo di aggregazione per i giovani fabrianese, ha fermato un ragazzo 20enne residente in città. Quest’ultimo aveva attirato l’attenzione dei militari per evidenti segni di nervosismo. Dopo la relativa identificazione, il giovane è stato sottoposto a una perquisizione personale e, successivamente, domiciliare. I carabinieri hanno rinvenuto circa 30 grammi di marijuana e circa 100 euro di denaro molto probabilmente provento dello spaccio. Il tutto sequestrato e il giovane 20enne è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.