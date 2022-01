Carabinieri: ad Arcevia scoperto autore di una truffa online; a Fabriano segnalato un giovane quale assuntore

FABRIANO – Doppia operazione portata avanti dai carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, ad Arcevia e nella città della carta. Scoperta l’ennesima truffa online ed effettuata una segnalazione di un giovane come assuntore di sostanze stupefacenti.

Arcevia

Il primo episodio ha visto protagonisti i carabinieri di Arcevia che hanno identificato e denunciato l’autore di una truffa online. Si tratta di un 20enne nato e residente a Napoli. A cadere nella sua trappola un 35enne di Arcevia. Quest’ultimo ha visto, in un sito internet, l’annuncio di un cellulare, di ultima generazione, messo in vendita a una cifra vantaggiosa. Inizia a trattare il prezzo e si accorda con il venditore. L’arceviese, quindi, versa 450 euro in una carta prepagata, ma dopo alcuni giorni, visto che il pacco con il telefonino non era arrivato, e che l’uomo che aveva messo l’annuncio online era diventato irreperibile, contatta i carabinieri della Stazione di Arcevia, Compagnia di Fabriano, per sporgere denuncia. A seguito di numerosi accertamenti informatici i militari di Arcevia sono riusciti a identificare e denunciare per truffa un 20enne di Napoli.

Fabriano

Mercoledì sera, invece, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti nei pressi della Stazione ferroviaria di Fabriano, su segnalazione della pattuglia in borghese circa la presenza di un giovane che, con fare sospetto, passeggiava davanti la Stazione. I militari sul posto hanno proceduto al controllo ed effettuato una perquisizione personale. Rinvenuti 2 grammi di hashish. Il giovane, un 31enne di Fabriano, è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Ancona.