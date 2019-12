Ultimo dell’anno a Fabriano, le forze dell’ordine pronte a vigilare

Tante le pattuglie in strada, come annunciato dal Comando provinciale dei carabinieri, dalla Questura di Ancona e dalla Polizia municipale

FABRIANO – Come accaduto per Natale, anche per Capodanno, le forze dell’ordine di Fabriano si preparano a un’intensificazione dei controlli in città e nel comprensorio. Da questa sera, 31 dicembre, a domani sera, Primo gennaio, tante le pattuglie in strada, come annunciato dal comando provinciale dei carabinieri, dalla Questura di Ancona e dal comando cittadino della polizia municipale.

Collaborazione e sinergia, queste le parole d’ordine che le forze dell’ordine presenti a Fabriano avranno come stella polare in queste ore. Considerando il vasto territorio comunale, essere coordinati appare una necessità, soprattutto nei giorni di festa. Per questo motivo, da oggi e fino a domani, saranno molti i controlli che si effettueranno.

Si parte con i carabinieri della Compagnia di Fabriano, in collaborazione con tutte le altre stazioni sparse nel comprensorio, che sono pronti a pattugliare le strade e, quindi, a istituire una serie di posti di controllo, soprattutto durante le ore serali e notturne. Un’operazione che vedrà impiegati il maggior numero possibile di militari per consentire a tutti di poter circolare lungo le arterie principali del territorio nella massima sicurezza. E, nel contempo, far desistere eventuali malintenzionati e/o malviventi dai loro propositi criminosi approfittando di case lasciate vuote per poter festeggiare l’arrivo del nuovo anno nei vari locali cittadini.

Lo stesso dicasi per gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano, agli ordini del commissario Capo, Fabio Mazza, che saranno impegnati in una serie di controlli. Non solo nei confronti degli automobilisti, ma in modo particolare per gli avventori della cosiddetta movida cittadina, locali compresi. L’obiettivo è duplice. Da una parte, infatti, si intende aumentare la percezione di sicurezza per prevenire i furti e qualsiasi altra tipologia di reato. Dall’altra, si vuole evitare assolutamente che ci si metta alla guida sotto effetto di alcol e/o di sostanze stupefacenti.

L’auspicio da parte delle forze dell’ordine è che ci si diverta, ma tenendo conto dei vari pericoli per sé stessi e per gli altri, nel mettersi alla guida sotto effetto di alcol o, peggio ancora, di sostanze stupefacenti.