Fabriano, 29enne denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

Alla denuncia si è associato anche un foglio di via obbligatorio. Non potrà tornare a Fabriano per i prossimi tre anni. Ad effettuare l’operazione gli agenti di Polizia ferroviaria

FABRIANO – Denunciato un 29enne extracomunitario per il reato di resistenza a Pubblico ufficiale. Alla denuncia si è associato anche un foglio di via obbligatorio. Non potrà tornare a Fabriano per i prossimi tre anni. Ad effettuare l’operazione gli agenti di Polizia ferroviaria.

I fatti

Il 29enne era appena arrivato alla stazione di Fabriano a bordo di un treno regionale. Proprio in quei momenti era in corso una normale e consueta operazione di controllo da parte degli agenti della Polfer fabrianese, in collaborazione con i colleghi cinofili del distaccamento di Falconara Marittima. I poliziotti hanno deciso di controllare il viaggiatore extracomunitario anche perché Edox, cane antidroga, lo aveva segnalato con il suo abbaiare dopo averlo annusato. Dopo la richiesta di documenti di identità, il 29enne è stato sottoposto a una perquisizione personale che, però, ha dato esito negativo.

Ma tutto ciò che stava accadendo in quei minuti, ha portato il 29enne ad essere prima collaborativo, ma poi – in modo repentino – ha dato segni evidenti di fastidio e nervosismo. Tanto da opporre una decisa resistenza ed essere quindi denunciato, per l’appunto, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ulteriori verifiche hanno inoltre evidenziato altri precedenti di polizia a suo carico che, unitamente alla mancanza di attività lavorative e di altri interessi essenziali per giustificare il suo arrivo a Fabriano, hanno permesso di proporlo per la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, poi accettata dal Questore. Il 29enne, pertanto, da ora non potrà fare ritorno nel comune di Fabriano per i prossimi tre anni.