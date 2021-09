Camper vaccinale a Cerreto d’Esi, Sassoferrato e Serra San Quirico

CERRETO D’ESI – Farà tappa anche nel fabrianese, il camper vaccinale istituito dalla Regione Marche per favorire e facilitare la vaccinazione della popolazione al Covid-19. Il primo appuntamento è per domani, 23 settembre in piazza Caraffa a Cerreto d’Esi dalle 15 alle 19. Ad annunciarlo il sindaco, David Grillini. «Viene data la possibilità di vaccinarsi direttamente a Cerreto a tutti i nostri concittadini che non hanno ancora ricevuto nessuna delle due dosi. I cittadini potranno vaccinarsi senza prenotazione, presentando solamente la tessera sanitaria ed il documento di identità. Come Amministrazione, esprimiamo grande soddisfazione per questa nuova importante iniziativa con la quale rafforziamo ulteriormente la lotta alla pandemia e il grande sforzo coordinato con il servizio sanitario a favore della vaccinazione di massa», le parole del primo cittadino cerretese.

Le parole del sindaco di Cerreto d’Esi

Le parole del sindaco di Cerreto d’Esi«A Cerreto d’Esi è stato organizzato il primo punto di vaccinazione di prossimità, si tratta della tenda della Protezione civile installata presso gli ambulatori medici, che ha sospeso la sua attività solo perché non venivano garantite le dosi di vaccino da somministrare. I nostri anziani della residenza protetta sono stati tutti vaccinati, in tempi strettissimi, anche qui siamo stati tra i primi dell’Unione Montana. E, infine; abbiamo voluto fortemente il passaggio del camper vaccinale anche a Cerreto D’Esi. Inoltre, l’Amministrazione ha sempre lavorato in modo trasparente informando costantemente i cittadini sui dati legati al numero di positivi e di quarantenati nel nostro Comune, senza nascondere anche dati “importanti” in alcuni periodi del 2021», ha concluso il sindaco David Grillini, che ha, infine, condiviso i dati sul numero di vaccinati (ciclo completo) del Comune di Cerreto (70,6%) e per fasce di età: cittadini over 60: 87,5%; cittadini +40: 77,8%; cittadini tra i 12 e i 59 anni: 62,9%. «I dati sono stati rilevati il 25 agosto, sono positivi e in linea con la media nazionale».

Non solo a Cerreto d’Esi

Il camper vaccinale farà tappa anche a Serra San Quirico il 24 settembre dalle 15 alle 19 in prossimità del teatrino parrocchiale di Serra Stazione. E a Sassoferrato il 25 settembre, sempre dalle 15 alle 19, nel piazzale della ex Pretura in via Garibaldi.