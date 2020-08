Il Sassoferrato Genga mette a punto anche il settore giovanile

FABRIANO – In attesa di conoscere i tempi e le modalità della ripresa agonistica, il Sassoferrato Genga ha iniziato a programmare anche l’attività giovanile per la prossima annata calcistica.

Dopo aver rinnovato l’affiliazione con l’AC Perugia Football Academy, visti gli importanti risultati ottenuti da questa collaborazione, sono stati definiti i ruoli e gli incarichi per la prossima stagione.

Diverse saranno le novità, a partire dalla figura del Responsabile Tecnico: infatti nell’organigramma non ci saranno più due figure distinte, una per il Settore Agonistico ed una per la Scuola Calcio, ma soltanto un Responsabile Tecnico che seguirà tutte le categorie dagli Allievi ai Piccoli Amici. Tale incarico verrà ricoperto da Mauro Mercanti, dopo l’ottimo lavoro portato avanti a livello di Scuola Calcio nella passata stagione, che ha significato anche il raggiungimento dell’importante traguardo di Scuola Calcio riconosciuta Figc.

Oltre ai riconoscimenti formali, a riprova dell’ottimo lavoro portato avanti nel tempo, diversi ragazzi del Settore Giovanile hanno esordito la scorsa stagione in Eccellenza, e nella prossima stagione 12 ragazzi delle annate 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 partiranno in preparazione con la Prima Squadra e avranno la possibilità di disputare un campionato importante come la Promozione.

Di seguito l’organigramma degli allenatori del Settore Giovanile del Sassoferrato Genga per la prossima stagione.

Juniores: Fabio Del Natale.

Allievi: Giuliano Furbetta (collaboratore Simone Rizzo)

Giovanissimi: Andrea Marzioni (collaboratore Mirko Pallucchi).

Esordienti: Giacomo Balducci e Samuele Ominetti.

Pulcini: Carlo Vecchi e Matteo Clementi.

Primi Calci 2012: Primo Brunelli (collaboratore Nicola Marcellini).

Primi Calci 2013 e Piccoli Amici: Mattia Devito.

Anche nella prossima stagione gli allenatori saranno affiancati dal Preparatore Atletico e Coordinativo, che sarà ancora Giorgio Ominetti, e dai Preparatori dei Portieri che saranno ancora Jacopo Menotti e Matteo Clementi.

«Siamo molto soddisfatti della squadra allenatori che siamo riusciti ad allestire – dicono all’unisono il Direttore Generale Cristian Appolloni e il Responsabile Tecnico Mauro Mercanti. – Sarà un giusto mix fra allenatori ormai consolidati da tempo nella nostra struttura, alcune new entry che hanno subito sposato il nostro progetto e alcuni ragazzi alla prima esperienza che hanno moltissima passione da mettere sul campo».

Giovedì 30 luglio, intanto, si è svolto il primo incontro informativo della stagione per lo staff tecnico, alla presenza dei tecnici dell’AC Perugia Football Academy, mentre dopo Ferragosto verrà effettuata la consueta presentazione pubblica della stagione sportiva, «sperando di avere notizie certe sulle date di inizio attività, e verranno svolti alcuni giorni di Open Day, per permettere a tutti i ragazzi e ragazze dai 5 ai 16 anni di provare gratuitamente», dicono ancora dalla società sentinate.

L’incontro formativo con i tecnici del Perugia Academy

Per quanto riguarda la prima squadra, infine, c’è da segnalare un nuovo innesto in casa Sassoferrato Genga, si tratta di Marco Morettini, portiere classe 1997, che dopo diverse esperienze sia in Italia che all’estero ha deciso di sposare il progetto biancoazurro. Nell’ultima stagione si è diviso fra la Labor 1950 e il Fabriano Cerreto.