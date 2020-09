Fabriano Cerreto, mister Pazzaglia: «Finora contento dei miei ragazzi»

Dopo gli innesti dei centrocampisti Pagliuca e Trofo, ora manca un difensore centrale per completare la “rosa”. «Speriamo di averlo per l’esordio in campionato, il 27 settembre a Jesi», dice il tecnico

