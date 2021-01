Cala il numero dei positivi al Coronavirus nei cinque comuni dell’Ambito 10

FABRIANO – Cala il numero degli attualmente positivi al Coronavirus nei cinque comuni dell’Ambito 10: Fabriano, Genga, Cerreto D’Esi, Sassoferrato e Serra San Quirico. Ma sono tante le classi di scuole della città della carta costrette al regime della quarantena e/o isolamento fiduciario. Ad oggi sono due delle scuole medie, una delle elementari e due dell’infanzia.

Passando ai numeri riportati dalla Regione Marche, a Fabriano, sono 1.137 casi accertati: 228 attualmente positivi, 866 guariti e, purtroppo, 35 decessi. In quarantena e/o isolamento fiduciario ci sono 546 fabrianesi. I casi di attualmente positivi sono in forte calo, di oltre cento unità, mentre proprio per via delle numerose classi coinvolte, le quarantene e/o isolamenti fiduciari sono in crescita. All’ospedale Engles Profili ci sono 3 persone attualmente ricoverate nei posti letto approntati nell’area grigia. In attesa, si spera presto, che possano essere trasferiti in strutture ospedaliere Covid+.

A Sassoferrato si conferma il calo con i casi dall’inizio della pandemia di Covid-19 che sono 145: 9 attualmente positivi, 130 guariti e 6 decessi. A questi si aggiungono 29 persone sottoposte a quarantena fiduciaria.

Gli indicatori a Cerreto D’Esi sono in netta discesa. Dall’inizio della pandemia sono 104 i casi di Coronavirus registrati: 13 attualmente positivi, 89 guariti e due decessi. Le persone in quarantena e/o isolamento fiduciario sono 22.

Quasi dimezzati i numeri anche a Genga. Dall’inizio della pandemia sono 59 casi complessivi, di cui 11 gli attualmente positivi, 44 guariti e, purtroppo, 5 decessi. Le persone in isolamento fiduciario e/o quarantena sono 17.

Lo stesso accade a Serra San Quirico. I numeri dall’inizio della pandemia da Coronavirus hanno fatto registrare 102 casi complessivi: 17 gli attualmente positivi, 84 guariti e due vittime. Sono 33 i serrani in isolamento fiduciario e/o quarantena.

Dunque, se i casi accertati di Covid-19 in tutto l’Ambito 10 sono in repentino calo, così non sta avvenendo per i dati relativi alle quarantene e/o isolamenti fiduciari che, al contrario, faticano a scendere in modo conseguente.