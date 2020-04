Bonus alimentari, i Sindaci dell’Ambito 10 hanno ancora fondi a disposizione

FABRIANO – Voucher alimentari, i fondi statali sono avanzati e i sindaci dei comuni dell’Ambito 10 stanno studiando come poter dar fondo alle somme ancora a disposizione. Sono ben 1.115 le persone che, in tutto l’Ambito territoriale 10 che comprende i Comuni di Fabriano, Sassoferrato, Cerreto D’Esi, Genga e Serra San Quirico, hanno presentato domanda e ottenuto il voucher elettronico una tantum, a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dall’epidemia Covid-19.

I fondi sono stati ripartiti così: a Fabriano oltre 166mila euro, a Sassoferrato 46.390, a Cerreto D’Esi, 24.098, a Serra San Quirico 18.393, a Genga 9.484 euro, per un totale di 264.602 euro. Complessivamente le domande presentate sono state 831 a Fabriano, 127 a Sassoferrato, 106 a Cerreto D’Esi, 17 a Genga e 34 a Serra San Quirico. Il contributo, da un minimo di 150 euro a un massimo di 450, è andato a coloro che hanno una disponibilità finanziaria inferiore a 6.000 euro e che sono impossibilitati nell’immediato a far fronte alle necessità di sostentamento. Serve esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. Non comprende: alcolici, arredi e corredi per la casa, elettrodomestici e apparecchi di elettronica.

Questi gli esercizi commerciali dove si possono, a Fabriano, usare i buoni: Alimentari Porta del Piano, Piazza Partigiani; Alimentari e tabacchi frazione San Michele; Acqua e Sapone, via Corsi; supermercati Tigre via XIII Luglio e Piazza Garibaldi; Eurospin di via Corsi e strada per Sassoferrato, quartiere Borgo; Io Bimbo, via Buozzi.

A Sassoferrato: Alimentari Chicco e Fabiola; F.lli Valentini & C. S.N.C. (Famila); Fantasie del Norcino di Vecchi Fabio; Le Delizie dell’Orto di Tintino Giancarlo; Macelleria del Corso di Alessio e Daniela; Mi.Do S.r.l. (Sigma); Sapori e Colori di Russo Patrizia; Supermercato Tigre Amico. A Cerreto D’Esi: Supermarket di Cimarossa Antonella e l’Abbondanza srl.

«I fondi sono avanzati – evidenzia il sindaco di Genga, Marco Filipponi – e l’intenzione è quella di cercare di fare il possibile per poter distribuire la somma restante in ciascun Comune dell’Ambito 10. Cercherò di far approvare da tutti i Primi cittadini questa mia proposta».