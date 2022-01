Fabriano, bollettini del cimitero inagibile da pagare e frana di Moscano: il j’accuse di Giombi

FABRIANO – Questione pagamento bollettini per le lampade votive per i familiari dei defunti tumulati nei due settori inagibili del cimitero di Santa Maria di Fabriano, affondo del consigliere comunale del Partito Democratico, Andrea Giombi, che attacca la Giunta comunale pentastellata anche sulla questione relativa alla frana sulla strada di accesso alla frazione di Moscano.

«Come giustamente sollecitato sul punto dal collega di partito Andrea Cesaroni, è oltraggioso che il Comune di Fabriano faccia pagare le luci nel cimitero di Santa Maria nelle zone chiuse da giugno 2020 – l’affondo di Giombi -. Il sindaco, che si ricorda essere anche assessore alle Finanze del nostro Comune da maggio 2020, addebita la responsabilità agli Uffici comunali. Ricordo che un’amministrazione pubblica parla per atti e che per intervenire sul pagamento delle luci citate è necessaria una delibera di Giunta, che è oltretutto presieduta sempre dallo stesso Sindaco di Fabriano. È stucchevole ravvedere sempre questo gioco dello scarica barile in riferimento a proprie responsabilità. La città non vede l’ora di voltare pagina e l’amministrazione a 5 stelle se amasse Fabriano, nei fatti e non in parole, si dimetterebbe oggi stesso».

Giombi ne ha anche per la frana di Moscano, dove è stata realizzata una piccola bretella, ma ancora non si conoscono i tempi di intervento. «La situazione è drammatica. Il Comune deve intervenire e non limitarsi a mettere una toppa al problema. I cittadini di Moscano non possono essere considerati cittadini di serie B. Come forza di opposizione solleciteremo affinché vengano compiuti tutti gli interventi necessari e chiederemo chiarimenti anche alle autorità sovracomunali per comprendere se vi siano state negligenze intollerabili. Ad oggi dalle foto e dalla documentazione una cosa però è evidente: non vi è alcuna custodia nei confronti del nostro territorio che merita rispetto. La vicenda, aggravata anche dalle condizioni atmosferiche tipiche dell’inverno, intacca in maniera chiara la sicurezza dei cittadini per questo deve esserci la massima attenzione e solerzia, magari anche posizionando un guard-rail», conclude il consigliere comunale del Pd di Fabriano, Andrea Giombi.