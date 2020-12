Bocelli live alle Grotte di Frasassi dai social arriva in tv. Ecco quando

FABRIANO – Dopo lo straordinario successo social della performance del Maestro Andrea Bocelli all’interno delle Grotte di Frasassi, l’incanto continua a ripetersi. E questa volta in tv. Infatti l’evento “Silent Night: A Christmas prayer” sarà proposto in versione integrale su Canale 5 la sera di Natale in seconda serata.

Andrea Bocelli – a sorpresa – ha incantato il suo pubblico eseguendo alcuni dei brani più belli di Natale all’interno delle Grotte di Frasassi (https://bit.ly/3hbd7M3).

Il tenore, venerdì scorso (18 dicembre), ha tenuto uno speciale set acustico natalizio in streaming mondiale sulla sua pagina Facebook, in uno degli scenari naturali più belli e suggestivi d’Italia, nelle Marche. Accompagnato dal pianoforte del Maestro Carlo Bernini, Bocelli ha regalo un’esibizione carica di suggestioni in vista delle feste, seguita in diretta Facebook da oltre 150.000 persone. Un successo che continua e che ha raggiunto oltre 1.500.000 views in soli due giorni, da ogni parte del mondo.

Un sensibile contributo alla diffusione della diretta Facebook dell’evento è stato offerto da Enit Italia, che a sua volta ha coinvolto le sedi Enit di Mosca, Madrid e Tokyo. Una potente rete di supporto che ha generato decine di migliaia di visualizzazioni.

Durante lo speciale live, canzoni come White Christmas, Caro Gesù Bambino, Fratello Sole Sorella Luna (Dolce è sentire), Pianissimo e proprio Silent Night, sono eseguite dal tenore accompagnato solo dal pianoforte e dalla ballerina classica Brittany O’Connor, con un pittoresco gioco di luci.

L’evento, diretto da Gaetano Morbioli, vede due location tra le più suggestive dell’area: la Sala Abisso Ancona, la più grande del complesso ipogeo marchigiano, dove si trovano le caratteristiche stalagmiti denominate “I Giganti” e la bellissima Sala delle Candeline.

«Frasassi riafferma la sua centralità di polo d’eccellenza dell’entroterra – afferma il sindaco di Genga, l’avvocato Marco Filipponi – e rappresenta un claim che ha forza regionale e nazionale. Intendiamo lavorare su questa direttrice in vista del 2021, anno in cui festeggeremo il 50esimo anniversario della scoperta. L’iniziativa con Andrea Bocelli è stata una grandissima operazione di marketing che ha rappresentato un esperimento di perfetta sintonia tra Grotte di Frasassi e Regione Marche. Questa è secondo noi la modalità giusta per intraprendere future azioni sul turismo».

«Ringraziamo di cuore Andrea Bocelli per aver permesso di condividere la bellezza delle Grotte di Frasassi in una dimensione internazionale – commenta l’ingegnere Lorenzo Burzacca, vicepresidente del Consorzio Frasassi – senza dubbio ha funzionato il connubio di due eccellenze mondiali: la risaputa caratura artistica del tenore e l’intensa bellezza delle Grotte. Dopo il riconoscimento ricevuto dalle Marche da Lonelyplanet, questa iniziativa intende rilanciare il tema di “best destination” anche per il 2021».

L’appuntamento è stato prodotto in collaborazione con Facebook da Almud e Maverick Management per Sugar e Decca Record, con il sostegno di Regione Marche, Comune di Genga e Consorzio Frasassi.

Intanto l’ultimo album del tenore, “Believe”, continua a dominare le classifiche internazionali, tra Austria, Australia, America e resta in Top5 nella pregiatissima chart inglese.