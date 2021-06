Fabriano: querelle bilancio di previsione fra pareri non favorevoli, slittamento dei tempi e la tranquillità del sindaco

FABRIANO – Approvazione del bilancio di previsione del comune di Fabriano fuori tempo massimo, l’ira delle opposizioni e la tranquillità del sindaco, Gabriele Santarelli, rispetto a una querelle che si arricchisce di ulteriori colpi di scena che potrebbero non essere gli ultimi. Infatti, dopo il parere “non favorevole” sulla manovra economica comunale da parte della dirigente comunale dei Servizi finanziari, Immacolata De Simone, è giunto anche quello – sempre “non favorevole” – da parte del Collegio dei revisori dei conti. Il bilancio dovrebbe approdare – in ritardo, visto che il termine ultimo fissato per la sua approvazione era il 31 maggio scorso – in aula consiliare per i primi giorni di luglio. E per la prima volta da quando si sono insediati, non sembra per nulla scontata l’approvazione del bilancio da parte del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle.

Il j’accuse di Fabriano Progressista

«Dopo aver negato il numero legale e impedito lo svolgimento del Consiglio Comunale, il Movimento a 5 stelle ottiene un altro record a discapito dei cittadini fabrianesi: doppio parere negativo in riferimento al bilancio di previsione. L’atto più importante per una Amministrazione pubblica, tanto da determinare lo scioglimento del Consiglio comunale in caso di mancata approvazione – il duro j’accuse da parte del capogruppo di Fabriano Progressista, Andrea Giombi -. La votazione del Consiglio comunale su questo atto, che ha ricevuto il parere non favorevole anche del Collegio dei Revisori Contabili, avverrà il 6 luglio prossimo ad oltre un mese di ritardo dal termine del 31 maggio previsto per legge. Siamo fieri di essere sempre stati all’opposizione di questa Giunta, che non ha una visione di futuro per Fabriano, non è in grado di essere una guida salda in questo momento storico così delicato per la nostra città. Lo dimostra questo iter per l’approvazione del bilancio, senza oltretutto avere da un anno un Assessore politico su tale materia. Insomma, le dimissioni della Giunta a 5 stelle sarebbero un atto d’amore verso i fabrianesi».

Parola al sindaco Santarelli

Ostenta tranquillità il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli. «La relazione e il parere del Collegio dei Revisori dei Conti si concentrano su due aspetti fondamentali. Il primo, il più evidente, è la carenza di dati trasmessi dall’ufficio che non ha consentito di esprimere parere favorevole. Viene evidenziato come, nonostante tali dati siano stati richiesti, non siano stati trasmessi. Questo ha come conseguenza il fatto che la relazione sia piena di tabelle prive dei dati necessari. In un passaggio – prosegue il primo cittadino – si legge anche che un documento, la nota integrativa, è stato redatto senza rispettare i requisiti minimi di legge». Il secondo punto «riguarda un’incongruenza riscontrata tra il Piano triennale delle opere pubbliche e lo stanziamento in bilancio. Per questo aspetto, i revisori suggeriscono la soluzione, vale a dire la presentazione di un emendamento in grado di sistemare e appianare la non corrispondenza. Abbiamo 15 giorni per depositarlo affinché possa ricevere parere favorevole dal Collegio e ci stiamo già lavorando. La mancata trasmissione dei dati, invece, sarà debitamente attenzionata», conclude il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli.