Biblioteca di Fabriano: si riaprono le sale studio

FABRIANO – A partire da martedì 8 settembre la Biblioteca Multimediale “R. Sassi” di Fabriano darà nuovamente accesso alle sale studio e alle relative postazioni. «Un altro servizio culturale che viene restituito alla città», le parole dell’assessore alla Cultura e Turismo, Ilaria Venanzoni. «La Biblioteca riapre la sala studio e la consultazione dei libri, un servizio importante che gli utenti aspettavano da tempo e che ora possiamo far ripartire nel pieno rispetto della normativa, per la sicurezza di tutti. Sarà indispensabile che gli utenti rispettino delle semplici regole di comportamento e potranno contare sui nostri bibliotecari, che voglio ringraziare, per la grande professionalità e impegno dimostrati».

L’accesso alle sale sarà consentito per un numero limitato di posti nel rispetto delle misure di sicurezza covid-19. Saranno disponibili un massimo di 25 postazioni studio al mattino e 25 al pomeriggio.

Per poter accedere alla sala studio è necessaria la prenotazione tramite il portale del sito del Comune di Fabriano raggiungibile a questo link: http://sportellounhttp://sportellounico.comune.fabriano.gov.it/procedimenti/?page_id=831. «Tutti dovranno rispettare delle basilari norme di sicurezze, pertanto è richiesta massima collaborazione», fanno sapere dalla Biblioteca di Fabriano, specificando le indicazioni da seguire obbligatoriamente: l’entrata e l’uscita sono differenziate e ben individuabili dall’apposita segnaletica; all’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea e sarà verificata l’effettiva prenotazione; non sarà consentito l’accesso a quanti avranno una temperatura pari o superiore a 37.5°C o che presentino evidenti sintomi influenzali; all’ingresso vanno sanificate le mani utilizzando l’apposito dispenser di gel igienizzante messo a disposizione; va compilata la dichiarazione anticovid-19 per poter accedere; è obbligatorio indossare la mascherina al momento dell’ingresso e deve essere indossata durante la permanenza presso la struttura; va rispettata la distanza minima di un metro e occupata la sola postazione assegnata nel rispetto del distanziamento come individuato dalla normativa in merito.

Sarà inoltre possibile accedere agli scaffali della Biblioteca. «Prima di consultare i libri andranno igienizzate le mani usando i nostri dispenser o con igienizzante proprio. I libri che rientrano dal prestito osservano un periodo di 8 giorni di quarantena prima di essere ricollocati, così come disposto dalle linee guida ministeriali in materia di prevenzione covid-19. Tutti i libri a scaffale aperto sono quindi consultabili perché sanificati tramite isolamento».

Anche la Biblioteca Ragazzi “P. Bolzonetti” sarà nuovamente accessibile. I bambini e le bambine, accompagnati dai genitori, potranno consultare e sfogliare i libri a scaffale, prenderli in prestito, ma non sarà possibile soffermarsi per lettura e attività ludico-ricreative. Infine, l’archivio storico non è ancora accessibile al pubblico: è possibile invece con prenotazione telefonica o via mail prendere visione del materiale tramite la richiesta di riproduzioni digitali e richiedere il supporto dell’archivista per ricerche. Anche le postazioni multimediali non sono accessibili.