Biblioteca di Fabriano fra iniziative e numeri in crescita

FABRIANO – Crescono le presenze all’interno della Biblioteca civica di Fabriano e si moltiplicano i progetti per renderla sempre più attrattiva. «A oggi abbiamo oltre 8.000 libri per la sezione ragazzi e sono stati organizzati due incontri con gli autori, 47 incontri per le classi, 27 incontri di letture ad alta voce e 12 incontri nell’ambito del progetto “Nati per leggere”, alcuni anche al centro vaccinale dell’Asur a Fabriano», evidenzia l’assessore alla Cultura, Ilaria Venanzoni, che coglie anche l’occasione per presentare il progetto Young Adults, un festival dedicato ai ragazzi dai 14 ai 15 anni, «che vuole promuovere la lettura attraverso l’incontro di diverse forme espressive: romanzi illustrati, teatro, cinema, fumetto, giochi di ruolo e letteratura fantasy».

Complessivamente, dodici appuntamenti, che hanno preso il via ieri 11 gennaio, per concludersi sabato 16 maggio, dividendosi tra la Biblioteca multimediale di Fabriano e la Biblioteca comunale di Matelica. «Il lungo evento si divide nelle tre fasi ognuna dedicata a uno specifico aspetto dell’immaginario letterario», specifica la Venanzoni.

Per tutto questo mese, a Fabriano, Associazioni teatrali del territorio si cimentano in letture espressive di romanzi illustrati, proiettando i giovani lettori in mondi fantastici come quelli di Mery e il mostro di Lita Judge; Thornhill di Pam Smy; La straordinaria invenzione di Hugo Cabret di Brian Selznick; graphic novel autobiografico Persepolis di Marjane Satrapi. Previsti, inoltre, commento e proiezione di estratti significativi di opere cinematografiche correlate alla lettura.

Dal 15 febbraio al 28 marzo, sempre in Biblioteca a Fabriano, la seconda fase che prevede il coinvolgimento degli utenti in attività di gioco di ruolo e da tavolo, ispirate alla letteratura di genere, con proposte che permettano ai ragazzi di immedesimarsi nelle storie e nei personaggi. «L’obiettivo è di contestualizzare le relazioni e l’evoluzione dei diversi generi e autori, selezionando graphic novels e romanzi di Alan Moore e Stephen King ispirati ai temi lovecraftiani, o la letteratura urban fantasy nelle opere di Neil Gaiman».

Dal 4 aprile al 16 maggio, ci si sposta a Matelica, per la terza fase con attività legate al genere letterario fantasy per i giovani adulti dai 13 ai 16 anni. Saranno presentati titoli significativi del panorama letterario di genere: Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien, il Ciclo di Cthulhu dell’americano H. P. Lovecraft, per finire con la presentazione del libro-game, opera narrativa in cui il lettore interagisce scegliendo possibili alternative che modificano lo sviluppo della storia.