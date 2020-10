SuperCoppa: esordio senza problemi della Ristopro Fabriano a Empoli

EMPOLI – La Ristopro Fabriano torna a giocare una partita ufficiale e ricomincia come aveva interrotto il 7 marzo scorso, cioè vincendo. L’appuntamento è la prima partita della SuperCoppa Italia di serie B. I cartai di coach Lorenzo Pansa hanno vinto a Empoli senza troppi problemi per 47-62. Dopo un primo quarto equilibrato, infatti, Fabriano ha messo la freccia nel secondo quarto con un parziale di 1-15. La Ristopro ha continuato ad allargare il vantaggio dopo l’intervallo lungo (26-46 al 30’). Nell’ultimo quarto i toscani hanno leggermente limato il punteggio. Il prossimo match di SuperCoppa, per la Ristopro, è in programma domenica 18 ottobre al PalaGuerrieri di Fabriano contro il Chiusi dell’ex Fratto (ore 18).

COMPUTER GROSS EMPOLI – RISTOPRO FABRIANO = 47-62

COMPUTER GROSS EMPOLI – Sesoldi (0/1, 0/2), Turini 7 (3/9, 0/4), Giannone ne, Vanin 3 (0/2, 0/1), Crespi 8 (4/9), Restelli 8 (1/1, 2/2), Villa 2 (1/4, 0/3), Antonini 8 (2/2, 1/2), Cerchiaro ne, Ingrosso 5 (1/5, 1/6), Falaschi 6 (2/3 da due), Mazzoni ne. All. Marchini

RISTOPRO FABRIANO – Alibegovic 10 (2/4, 2/3), Di Giuliomaria 1 (0/1 da tre), Papa 7 (2/4, 1/2), Radonjic 9 (3/5, 1/3), Marulli 9 (2/6, 0/2), Merletto 4 (2/4, 0/4), Paolin 8 (0/2, 1/3), Garri 11 (2/5, 1/3), Scanzi 4 (1/1, 0/3), Misolic ne. All. Pansa

ARBIRTRI – Francesco Venturini di Lucca e Diletta Bandinelli di Murlo (Si)

PARZIALI – 17-15, 1-15, 8-16, 21-16