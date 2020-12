La Ristopro Fabriano cerca il “tris” a Roseto

FABRIANO – Terza giornata del campionato di serie B domani – domenica 13 dicembre – con la Ristopro Fabriano che viaggerà alla volta di Roseto degli Abruzzi (palla a due alle ore 18, diretta su Lnp Pass).

Torna una sfida d’altri tempi tra le due piazze (seppur con società differenti), affrontatesi in passato due volte in serie A1 e otto volte in serie A2. Una sfida che muoveva centinaia se non migliaia di tifosi, e che li avrebbe mossi anche domani se il Covid-19 non ci avesse messo lo zampino costringendo tutti “a porte chiuse” in questa stagione.

Ciononostante, c’è da attendersi basket d’alto livello sul parquet abruzzese. La Ristopro viene da due vittorie su due, Roseto ha un bilancio di una vinta e una persa, ma recupera Valerio Amoroso e non è poco.

«Affronteremo la squadra più talentuosa del nostro girone – dice il coach fabrianese Lorenzo Pansa. – Oltre agli esperti Amoroso e Ruggiero, ci sono tre giocatori scesi dall’A2 come Pastore, Lucarelli e Nikolic, in più elementi d’alto livello di serie B come Di Emidio e Serafini. Noi dovremo essere solidi sia individualmente che di squadra».

In settimana la Ristopro ha ricevuto la lieta notizia della negatività del tampone di Misolic prima e Paolin poi, ma sarà tutto da vedere se e come coach Pansa li utilizzerà dopo oltre venti giorni di stop. A questo punto resta da attendere solo Alibegovic tra gli assenti per Covid-19, si spera che la settimana prossima sia quella buona perché anche il suo tampone diventi “negativo”.

Per arbitrare l’incontro è stata designata una coppia “indimenticabile” in casa fabrianese, cioè Adriano Fiore di Casal Velino (Sa) e Vincenzo Agnese di Barano d’Ischia (Na), grandi protagonisti del match del 18 febbraio 2018 contro la Goldengas Senigallia in cui fischiarono 31 falli contro Fabriano e 11 a favore, ovvero 35 tiri liberi per una squadra e 4 per l’altra, in un match risoltosi punto a punto.