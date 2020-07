Thunder Halley: la Ceccarelli confermata, in tre ai saluti

FABRIANO – Settima giocatrice annunciata dalla Thunder Halley Matelica Fabriano per il prossimo campionato di serie B femminile. Si tratta di un’altra conferma: per il terzo anno vestirà biancoblù Giorgia Ceccarelli, pivot di 185 centimetri, classe 1998, nata a Gubbio ma residente a Gualdo Tadino.

«Giorgia è una ragazza che lavora in allenamento con molta intensità e serietà – dice di lei coach Christian Rapanotti. – E’ l’ennesimo tassello che rappresenta il “continuum” con la stagione passata. La società sta lavorando bene, non abbiamo fretta di terminare l’allestimento della “rosa”, confido nella conferma di altri elementi importanti e di innesti funzionali alla costruzione di una squadra di qualità e di valore elevato».

Per una conferma annunciata, ci sono però tre ragazze ai saluti. Lasciano i colori biancoblù il capitano Giorgia Ricciutelli per motivi personali, la veterana Federica Baldelli che smette di giocare (lo scorso anno aveva ricoperto anche il ruolo di preparatore atletico) e Beatrice Bernardi che per fine prestito torna ad Ancona. «La Thunder Halley – dicono dalla società – ringrazia le tre giocatrici per l’impero profuso in questi anni e rivolge loro un sincero “in bocca al lupo” per il futuro».

Questo dunque, allo stato attuale, il roster della Thunder Halley già ufficializzato: Sofia Aispurùa (ala/pivot), Francesca Stronati (play), Alessia Franciolini (pivot), Asya Zamparini (guardia), Elisabetta Paffi (ala), Ornella Zito (ala/pivot), Giorgia Ceccarelli (pivot).