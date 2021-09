Basket femminile, Halley Thunder, coach Cutugno: «Buone impressioni, ma dobbiamo crescere ancora»

FABRIANO – Altre due amichevoli disputate dalla Halley Thunder Basket in preparazione al campionato di serie A2 femminile, che prenderà il via il 9 ottobre.

Mercoledì 22 settembre le ragazze di Matelica-Fabriano si sono recate a Civitanova per un test con la locale Feba, primo confronto con una formazione della stessa categoria. Poi sabato 25 settembre le biancoblù hanno partecipato al “Memorial Greta Ortenzi” a San Severino Marche dove hanno affrontato la Basket 2000 Senigallia (team di serie B).

Iniziando dal test a Civitanova, il punteggio è stato azzerato ad ogni quarto, com’è tipico delle amichevoli. Le padrone di casa della Feba si sono aggiudicate il primo (24-10) e il terzo parziale (16-10), la Halley Thunder il secondo (10-17) e il quarto (16-20).

«Abbiamo avuto buone impressioni da questa amichevole – è stato il commento del tecnico della Halley Thunder, coach Orazio Cutugno. – Continuiamo a lavorare su noi stesse cercando di alzare il nostro livello di competitività e qualità di gioco per poi prolungarlo per più tempo nell’arco dell’intera partita».

Il tabellino biancoblù: Albanelli 7, Pallotta 8, Gonzalez 7, Michelini, Takrou 4, Aispurùa 2, Gramaccioni 16, Stronati, Zamparini, Ardito 2, Franciolini 8, Offor 2; all. Cutugno; ass. Passeri e Marcellini.

Sabato, poi, al palasport di San Severino Marche, si è svolta l’ottava edizione del “Memorial Greta Ortenzi”, giocatrice della Thunder Basket scomparsa nel 2012 alla prematura età di 19 anni.

L’appuntamento è tornato dopo un anno di “stop” dovuto alla pandemia ed è stato caratterizzato dall’amichevole proprio tra la Halley Thunder Basket di coach Orazio Cutugno e la Basket 2000 Senigallia di coach David Luconi.

«Greta sempre viva nei nostri cuori», recita la t-shirt consegnata ad ogni giocatrice delle due squadre. Questo, infatti, è stato l’aspetto principale dell’evento, che va ben oltre il lato puramente agonistico della partita.

I genitori di Greta Ortenzi, inoltre, hanno consegnato a ogni ragazza una rosa. Mentre gli organizzatori e l’assessore allo sport di San Severino Marche hanno omaggiato le due squadre con una “stampa” a ricordo, consegnandola alle due capitane.

Per quanto riguarda l’incontro, la Halley Thunder Basket ha ottenuto il successo per 51-30 (parziali: 8-8, 15-10, 13-4, 15-8) e il seguente tabellino: Albanelli 9, Pallotta 7, Gonzalez 6, Michelini 6, Takrou, Aispurùa 5, Gramaccioni 6, Stronati, Zamparini 6, Ardito 2, Franciolini, Offor 4, Ridolfi; all. Cutugno; ass. Marcellini e Passeri.

Questo, invece, il tabellino della Basket 2000 Senigallia: Cantone 8, Cattalani, Bernardi 2, Borghetti 2, Formica, Lazzari, Torruella 5, Angeletti 9, Ceccanti 4; all. Luconi; ass. Santini.

La Halley Thunder Basket disputerà la prossima amichevole di pre-season mercoledì 29 settembre a Umbertide per affrontare La Bottega del Tartufo, formazione di A2 che poi le biancoblù incontreranno anche in campionato.