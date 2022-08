«Nonostante l’attività sportiva sia una componente essenziale per lo sviluppo psico-fisico e l’Amministrazione Ghergo abbia dichiarato, nelle sue linee programmatiche per gli anni 2022-2027 di voler “migliorare la qualità degli impianti sportivi e della cittadella dello sport”, nel piano triennale delle opere pubbliche non sono stati previsti lavori in tal senso».

FABRIANO – Impianti sportivi da riqualificare a Fabriano, «l’Amministrazione comunale non perda l’occasione offerta dal bando per impianti e attrezzature della Regione Marche». Questo l’invito della consigliera regionale della Lega, nonché consigliera comunale di Fabriano, Chiara Biondi. Quest’ultima ha depositato un’interrogazione per avere risposte sulla volontà di adesione da parte dell’amministrazione al bando regionale per la concessione di contributi per la riqualificazione di “Impianti e attrezzature per lo sport”.

La dichiarazione

«Dalla Regione un’occasione importante per riqualificare le strutture sportive di Fabriano. Ci preoccupa il disinteresse dell’amministrazione Ghergo verso lo sport considerata l’assenza di investimenti previsti nel piano delle opere. La giunta fabrianese non si lasci sfuggire questa grande occasione visto che ci sono molti impianti che necessitano di investimenti soprattutto nelle periferie. Lo sport è un’occasione di inclusione, di socialità e di integrazione. La Regione ha attivato un bando importante con uno stanziamento di € 4.725.000,00 per gli impianti sportivi di enti pubblici al fine di migliorare fruibilità e qualità dei servizi offerti agli utenti, per ristrutturazione, ampliamento, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico», spiega Biondi sottolineando l’impatto sulla socializzazione che hanno gli impianti sportivi. «Nonostante l’attività sportiva sia una componente essenziale per lo sviluppo psico-fisico e l’Amministrazione Ghergo abbia dichiarato, nelle sue linee programmatiche per gli anni 2022-2027 di voler “migliorare la qualità degli impianti sportivi e della cittadella dello sport”, nel piano triennale delle opere pubbliche non sono stati previsti lavori in tal senso. Tenendo conto che, oltre alle strutture presenti nella cittadella dello sport, ce ne sono diverse da valorizzare anche nelle frazioni e che lo sport ha sempre avuto un ruolo centrale nella vita dei fabrianesi e la vivacità della realtà sportiva fabrianese è testimoniata da numerosissimi campioni e dall’attività agonistica a tutti i livelli – conclude la consigliera Biondi – appare non solo opportuno, ma doveroso che l’amministrazione Ghergo colga la grande opportunità che il lavoro e l’attenzione costante al territorio da parte della Regione mettono a disposizione».