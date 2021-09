Fabriano: si balla violando le regole anti-Covid, chiuso per cinque giorni lo Chalet

Nel frattempo, proseguono anche le indagini per identificare tutti i protagonisti di una lite scoppiata per futili motivi, vale a dire i complimenti di troppo rivolti a una ragazza

FABRIANO – Chiuso per cinque giorni lo Chalet dei Giardini pubblici Regina Margherita di Fabriano. Gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza hanno accertato la violazione alle norme in vigore per prevenire la diffusione della pandemia da Coronavirus. Nello specifico, si stava ballando a ritmo di musica. Nel frattempo, proseguono anche le indagini per identificare tutti i protagonisti di una lite scoppiata nella notte fra il 2 e 3 settembre per futili motivi, vale a dire i complimenti di troppo rivolti a una ragazza.

La chiusura

Tutto è partito dalla lite verificatasi nei presso del locale Chalet, sito nei giardini pubblici Regina Margherita di Fabriano. È intervenuta una volante del Commissariato di Fabriano allertata da alcuni passanti che avevano notato alcuni giovani che se le stavano dando di santa ragione. Gli agenti sono riusciti a identificare due giovani che hanno raccontato ai poliziotti di aver avuto una lite con altri ragazzi italiani per futili motivi, ovvero a causa di qualche parola di troppo nei confronti di una ragazza che era in loro compagnia. I due ragazzi coinvolti hanno riportato solo delle escoriazioni.

Le indagini per la lite

Nel frattempo, gli agenti hanno notato come all’interno dello Chalet alcuni avventori stessero ballando in aperta violazione delle misure anti covid-19. Ieri pomeriggio, quindi, la decisione di notificare ai gestori dello Chalet la chiusura del locale per cinque giorni. Nel frattempo, sono ancora in corso le indagini a tutto tondo da parte del Commissariato di Fabriano e dei poliziotti della Divisione PASI per appurare l’esatta dinamica e risalire ai responsabili della lita. Non si escludono, infatti, possibili reati a carico dei giovani italiani che si sono resi protagonisti della lite.