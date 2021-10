Baldassarri e Raffaeli protagoniste anche al Campionato del Mondo

La ritmica “made in Fabriano” a livelli altissimi in Giappone in questo fine settimana: bronzo al cerchio per l’esordiente Sofia e argento italiano nella Team Competition

FABRIANO – A Kitakyushu, in Giappone, durante la settimana appena trascorsa si sono svolti i Campionati Mondiali di ginnastica ritmica con la partecipazione – come individualiste – delle ragazze “made in Fabriano” Milena Baldassarri (fresca, tra l’altro, del 6° posto olimpico sempre in Giappone) e l’esordiente a livello senior iridato Sofia Raffaeli.

Ebbene, in questo 2021 che continua a regalare trionfi alla ritmica azzurra (e fabrianese in particolare), anche in occasione di questi Mondiali non sono mancate le soddisfazioni.

Sofia Raffaeli ha centrato la finale solo al cerchio, ma proprio qui ha ottenuto un risultato storico: sulle note di “Montagues and Capulets” ha conquistato il bronzo. Mai nessuna ginnasta Italiana aveva vinto una medaglia mondiale al cerchio.

Milena Baldassarri ha raggiunto la finale con cerchio, palla e clavette, ottenendo poi risultati lusinghieri, ma senza salire sul podio: il quinto posto al cerchio, il quinto posto alla palla e il sesto posto alle clavette.

Nella giornata della competizione delle squadre, grazie al risultato delle Farfalle, che si sommava ai punteggi delle individualiste, l’Italia ha ottenuto una bellissima medaglia d’argento nella Team Competition.

Ultimo atto, la finalissima tra le 18 migliori ginnaste dove entrambe le portacolori azzurre della Faber Ginnastica Fabriano si erano qualificate: la Raffaeli ha conquistato il 6° posto con un punteggio totale di 99.525, la Baldassarri il 9° posto con il totale di 96.100.

Una ulteriore curiosità: proprio in occasione dei Mondiali è stato ufficialmente riconosciuto un livello di difficoltà che appartiene proprio a un movimento di Sofia Raffaeli, l’esercizio d’ora in poi si chiamerà “il Raffaeli”, con il nome della ginnasta di Chiaravalle. Anche questa è storia.

Grande soddisfazione in casa azzurra e, ovviamente, fabrianese per i risultati ottenuti, merito anche di tutto lo staff tecnico cartaio composto Kristina Ghiurova, Julieta Cantaluppi, Bilyana Dyakova, Lora Temelkova, Valeria Carnali e Olga Gutseva, che continua a far crescere for fior di campionesse.