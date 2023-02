“Back to basics”: giornata di formazione per Elica e i manager di Emc Fime con la Fondazione Ermanno Casoli

L’arte come strumento di crescita, formazione e cambiamento per facilitare la trasformazione culturale e la continua innovazione nel fare impresa

FABRIANO – L’arte come strumento di crescita, formazione e cambiamento per facilitare la trasformazione culturale e la continua innovazione nel fare impresa. “Back to Basic” è l’ultima iniziativa ideata dalla Fondazione Ermanno Casoli per Elica, leader globale dei sistemi di aspirazione in cucina, che vede ancora una volta la commistione tra arte e impresa.

Quest’anno i protagonisti dell’iniziativa sono stati i manager di Emc Fime, divisione motori di Elica che sono stati invitati ad immergersi nell’arte contemporanea in una giornata di formazione alla Fondazione Burri a Città di Castello (Pg) dove è presente l’esposizione più esaustiva delle opere del maestro.

«L’iniziativa “Back to Basics”, ritorno alle origini, rappresenta un approccio proattivo ed un invito a mettere in campo azioni che fanno la differenza, approcciandosi alla realtà da un punto di vista diverso. Semplicità come antidoto alla complessità, alla frenesia e alla sopraffazione della routine. Una lezione importante anche sotto il profilo dell’innovazione e quindi del business, elemento del successo di Emc-Fime, che è riuscita ad anticipare gli stimoli della transizione energetica: ventilatori per pompe di calore, motori brushless ad alta efficienza e ventilatori certificati per l’utilizzo di idrogeno al 100%. L’obiettivo è continuare ad essere leader nel cambiamento di oggi e dei prossimi dieci anni», spiegano i promotori dell’iniziativa.

Che proseguono: «Il concetto “Back to Basics” racchiude il manifesto del maestro Alberto Burri, (1915-1995), uno degli artisti contemporanei più influenti del secondo dopoguerra, un semplice ma puntuale insegnamento da applicare alla quotidianità lavorativa, e perfettamente allineato con la volontà di Elica di portare l’arte in azienda. In questo senso, l’arte contemporanea, calata nel mondo dell’impresa diventa strumento di formazione innescando processi di innovazione capaci di abbattere resistenze e fornire nuovi paradigmi di pensiero».

Da tempo Elica, «attraverso la Fondazione Ermanno Casoli, porta gli artisti all’interno dell’azienda tramite iniziative e progetti volti a creare un contatto diretto con le sue persone. Nata dallo spirito innovativo e visionario del suo fondatore Ermanno Casoli, appassionato d’arte, Elica, leader globale nell’aspirazione in cucina e leader europeo nel settore dei motori elettrici, crede fermamente nell’innovazione e utilizza l’arte contemporanea come strumento metodologico e didattico per stimolare cambiamento e creatività all’interno dell’azienda».