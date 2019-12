Un 2019 ricco di avvenimenti importanti a Fabriano, focus sul lavoro per il 2020

FABRIANO – Un 2019 che ha accesso i riflettori su Fabriano e «che difficilmente dimenticheremo», evidenzia il sindaco, Gabriele Santarelli, nel suo messaggio natalizio. «Abbiamo respirato un clima internazionale e abbiamo ospitato eventi culturali di rilievo. Abbiamo richiamato l’attenzione di tante realtà e, nonostante le difficoltà che vive il nostro territorio, abbiamo ricominciato a far parlare di noi in termini positivi. Intorno al nome della nostra città iniziano a concentrarsi molte attenzioni interessanti e il livello delle aspettative si è notevolmente alzato», riferendosi alla Conference Unesco dello scorso giugno e non solo.

Nel 2019 Fabriano ha dimostrato di poter essere una città dove l’arte e la cultura possono diventare due segni distintivi intorno ai quali costruire qualcosa di importante. «Il lavoro delle associazioni culturali è stato come sempre fondamentale e testimonianza di una vivacità che va alimentata e supportata».

Fabriano è una città in transizione, «alla ricerca di una identità nuova che possa consentire alla nostra comunità di crescere senza rimpiangere il passato ma, anzi, guardando al futuro con sempre maggiore fiducia. È un percorso per nulla semplice e nemmeno breve, ma che dobbiamo affrontare con uno sguardo particolarmente attento a chi corre il rischio di rimanere ai margini. Per questo ringrazio le associazioni di volontariato, tutte, la Caritas e l’Ambito per il lavoro di messa a sistema dei servizi ai più deboli che stiamo affrontando. Mettendo insieme le energie e le risorse si riuscirà a dare un aiuto concreto e mirato raggiungendo pure chi anche nel momento del bisogno tende a rimanere isolato. Le risorse che abbiamo a disposizione sono infinite, dobbiamo solo trovare il modo di farle fruttare. Il territorio è una di queste e a mio avviso uno dei progetti più interessanti che si stanno sviluppando è quello che vede Fabriano come la città crocevia dei cammini. Anche qui sono molte le energie che si stanno mettendo in gioco e che dobbiamo essere in grado di incanalare verso un progetto unico».

Nel 2019 Fabriano è stata la sede di numerose iniziative dove il lavoro «è stato messo al centro dell’attenzione. Anche in questo caso Fabriano è stata in grado di ricavarsi un ruolo da protagonista nelle politiche di sviluppo delle nuove forme di lavoro. Sotto questo punto di vista l’obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento, di fare di Fabriano una startup city puntando su collaborazioni importanti nel mondo dell’impresa. L’augurio per il 2020 che sta per arrivare è che tutto questo lavoro possa iniziare a trovare concretezza con risultati visibili».

Nel fare gli auguri a tutta la comunità fabrianese, conclude il sindaco di Fabriano «prendo in prestito le parole di Trilussa nella poesia “Er Presepio” dove il poeta romano parlando delle statuine dei presepi dice che senza amore sono solo cianfrusaglia senza valore. L’augurio che faccio quindi è quello di riuscire a mettere sempre il cuore in tutto quello che viene fatto».

