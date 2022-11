Fabriano, avevano malmenato e derubato l’anziana madre: due fratelli in carcere per sentenza definitiva

FABRIANO – Avevano aggredito per derubarla l’anziana madre. Un bottino di circa 10mila euro. A seguito della denuncia della vedova 86enne, furono arrestati i due figli, un uomo e una donna rispettivamente di 46 e 54 anni, già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina aggravata. Quindi, l’iter processuale e la relativa condanna, ora passata in giudicato. I carabinieri del Norm della Compagnia di Fabriano hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti dei due fratelli emesso dalla Procura della Repubblica di Ancona. Entrambi dovranno espiare una pena di 2 anni e 5 mesi per rapina in concorso.

I fatti

Hanno aggredito e rapinato la loro anziana madre, una vedova di 86 anni, lasciandola priva di sensi sul pavimento dopo averle portato via candelabri e cornici di argento massiccio per un valore di circa 10mila euro. Questo quanto accaduto il 23 dicembre del 2012 in una casa sita nella frazione di Nebbiano, a Fabriano. Una volta rinvenuta, la donna ha allertato i carabinieri per denunciare l’accaduto. I due figli furono ritrovati nei pressi della stazione ferroviaria, poco dopo dai militari che li arrestarono, recuperando la refurtiva.

Rapina aggravata in concorso, l’accusa. Successivamente si è aperto il processo, con un’udienza che si svolse anche a casa della vittima, per via delle precarie condizioni fisiche della donna. Quest’ultima ha raccontato l’accaduto. Una testimonianza, insieme a tutti gli elementi raccolti dagli investigatori, che ha portato alla sentenza di condanna. Ora passata in giudicato. Da qui, quindi, l’emissione dell’ordine di carcerazione nei confronti dei due fratelli emesso dalla Procura della repubblica di Ancona.