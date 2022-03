Automobilismo: ecco le nuove sfide internazionali di Simone Riccitelli

FABRIANO – Sta per alzarsi il sipario sulla nuova stagione automobilistica che vedrà in prima fila il pilota fabrianese Simone Riccitelli. Il classe 2002 figlio d’arte parteciperà alla Ligier European Series 2022, campionato che aveva già “assaggiato” per una gara nell’ottobre scorso in Portogallo.

Questa volta il pacchetto di appuntamenti è completo, sei gare internazionali: due in Francia, due in Italia, una in Belgio e una in Portogallo.

«Girerò parecchio in Europa, sarà un anno impegnativo ma anche molto stimolante in cui avremo a disposizione una macchina bellissima, la Ligier JS P4 – sono le dichiarazioni che ci ha rilasciato Simone. – Lo scorso anno avevo già avuto la chance, in una gara, di conoscere questa macchina e questo campionato. Penso che ci siano tutti i presupposti per far bene. Il nostro team di chiama LR Dynamic Events».

Il pilota automobilistico fabrianese Simone Riccitelli, classe 2002

Questo il calendario delle gare: 15-16 aprile a Le Castellet (Francia), 13-14 maggio a Imola, 10-11 giugno a Le Mans, 1-2 luglio a Monza, 23-24 settembre a Spa-Francorchamps (Belgio), 14-15 ottobre a Portimao (Portogallo).

«Per prepararci al meglio e migliorare la conoscenza della macchina, la prossima settimana saremo impegnati con il primo test presso il circuito di Magny-Cours, in Francia», comunica Riccitelli, carichissimo per questa nuova avventura che gli si prospetta.

Benché molto giovane, il pilota fabrianese ha già un bel curriculum: nelle precedenti quattro stagioni di attività sulle quattro ruote si è già tolto diverse soddisfazioni conquistando il titolo italiano Under 25 nel Campionato Italiano Prototipi (2018), poi due titoli assoluti nella serie Sprint del Campionato Italiano Gran Turismo (2019 e 2020), infine lo scorso 2021 ha partecipato al DTM Trophy.