Fabriano: diplomati all’Its e subito un posto di lavoro

FABRIANO – Cerimonia di consegna dei diplomi ai 14 studenti che hanno frequentato con profitto il corso biennale post-diploma dell’Its Efficienza Energetica di Fabriano. Il direttore, Giancarlo Marcelli, ha evidenziato la grande valenza di questo percorso di studi attivo dal 2011 e pensato per accorciare il tempo di approdo nel mondo del lavoro dei giovani italiani, fornendogli una preparazione adeguata in grado di offrirgli due opzioni. La prima, per l’appunto, la possibilità di entrare prima nel mondo del lavoro. La seconda, di proseguire un percorso di studi universitari con una ottima base di partenza, anche in termini di esami già riconosciuti e, quindi sostenuti. La cerimonia di consegna dei diplomi si è svolta ieri mattina, primo febbraio, nella sala assemblea della Fondazione Carifac.

«Il ministero dell’Istruzione ha ideato e promosso questo percorso di studi post-secondario nell’efficienza energetica che dura un biennio e consente di conseguire un V livello QF prossimo alla laurea triennale. Un percorso parallelo a quello universitario e con il quale si può accedere alla Laurea magistrale. Non solo, gli studenti svolgono dei tirocini in aziende del territorio, in particolare in quelle che fanno parte della Fondazione che gestisce l’Its Efficienza energia. Ed è capitato molto spesso in questi anni, che il tirocinio si sia trasformato in un posto di lavoro», ha evidenziato Giancarlo Marcelli.

Seduti in platea, infatti, vi erano i rappresentati di aziende di Fabriano quali Ariston Thermo Group, Clementi Forni, solo per citarne alcune, oltre al sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli. Due diplomati, Matteo Mazzarini e Riccardo Rinaldi, hanno proposto la loro testimonianza, in tal senso. Vale a dire l’opportunità lavorativa che hanno ricevuto al termine del tirocinio.

Quindi, è stata la volta di un saluto da parte del presidente della Fondazione Carifac, Marco Ottaviani, che ha evidenziato come uno degli obiettivi della Fondazione sia quello di contribuire alla formazione dei giovani ed è anche per questo motivo che la nuova sede dell’Its Efficienza Energetica è all’interno della sede del palazzo che ospita la sede della Fondazione Carifac.

Cerimonia di consegna dei diplomi

In ultimo, dal punto di vista delle imprese di Fabriano e non solo, si è voluto rimarcare lo stretto rapporto fra il mondo del lavoro e questa tipologia di formazione scolastica. Quindi, in conclusione, la consegna dei diplomi ai 14 studenti: Federico Bravi, Luca Brunzini, Mattia Buratti, Giacomo Camilli, Simone Cavallo, Riccardo Cucchi, Nabil Dahou, Guido Latino, Matteo Mazzarini, Federico Pistagni, Riccardo Rinaldi, Fabio Rocci, Vezi Zyhdi e Zahir Abdearrahmane.