Fabriano, attrezzature informatiche per il distaccamento dei vigili del fuoco

FABRIANO – La Fondazione Carifac di Fabriano dona attrezzature informatiche al Corpo dei Vigili del Fuoco-Distaccamento di Fabriano. A deliberarlo, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente con sede nella città della carta.

La donazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carifac ha deliberato di rinnovare la strumentazione informatica al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – distaccamento di Fabriano. Come è noto Il Corpo dei Vigili del Fuoco è una struttura dello Stato pronta ad intervenire a soccorso di persone, a salvaguardia di beni e a tutela dell’ambiente. La rapidità di intervento, la competenza e l’esperienza acquisita in attività sul territorio si rivelano fondamentali, ad esempio, nell’opera di soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali o grandi eventi disastrosi.

«All’impegno sempre massimo ed alla professionalità dimostrate in ogni occasione da tutti i componenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – sottolinea Dennis Luigi Censi, presidente della Fondazione Carifac di Fabriano – si devono affiancare mezzi e tecnologie idonee con sistemi di ultima generazione e restare costantemente aggiornati è l’elemento chiave che fa realmente la differenza su una strategia di ‘pronto intervento’ che deve essere messa in campo per procedere rapidamente e efficacemente». La Fondazione Carifac non è nuova a donazioni e durante la scorsa presidenza, con alla guida Marco Ottaviani, avviò una forte campagna di sensibilizzazione in occasione della prima ondata della pandemia da Covid-19 con fondi destinati all’ospedale Engles Profili di Fabriano, materiale utile per la salvaguardia degli operatori sanitari e strumentazione/apparecchiature per fronte all’ondata di contagi.