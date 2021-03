Fabriano, assegnate le borse di studio Abramo Galassi

FABRIANO – Assegnate le borse di studio, IX edizione Abramo Galassi, il fondatore della Faber di Fabriano. A fare gli onori di casa, la presidente del Rotary Club cittadino, Maura Nataloni. Gli studenti meritevoli premiati sono: Erica Turchi del Liceo Scientifico “V. Volterra”; Maria Guerriero del Liceo Artistico “E. Mannucci”; Michele D’Accardi dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Merloni”; Giorgia Giulietti del Liceo Classico “F. Stelluti”; Federico Nanni e Alessio Cherubini entrambi dell’IIS “Morea-Vivarelli”. «Un segno di vicinanza del Club ai migliori studenti dell’anno scolastico appena terminato che hanno deciso di continuare gli studi a livello universitario», il commento della Nataloni.

A scegliere gli studenti meritevoli, il collegio dei docenti di ciascun istituto superiore di Fabriano coinvolto nell’iniziativa. «Da molti anni il Rotary Club di Fabriano presta attenzione ai giovani e premia gli studenti meritevoli che si iscrivono a una facoltà universitaria. Siamo giunti alla nona edizione. Questo rispecchia una linea di azione del Rotary: educazione, cultura e giovani», le parole della Nataloni.

Il premio è dedicato alla memoria di Abramo Galassi, già socio del Rotary Club di Fabriano, imprenditore industriale che ha fondato la Faber ed è stato anche presidente della Fondazione Carifac. Nasce grazie al contributo della famiglia Galassi, oltre alla partecipazione diretta del Club. «Un sentito ringraziamento a nome del Club e mio personale ad Alvaro e Renzo Galassi per il fondamentale contributo che ha reso possibile anche quest’anno fornire un aiuto ai giovani diplomati per avviare i propri studi universitari. La scuola vi ha formato e arricchito gettando le basi per il vostro futuro. La Borsa di studio vuole essere un premio al vostro impegno e un incentivo al successo del vostro percorso futuro», ha concluso la presidente del Rotary Club di Fabriano, Maura Nataloni.