FABRIANO – Circa 13mila euro per il restauro del monumento ai Caduti nella frazione Cacciano di Fabriano. Il tutto tramite attivazione dell’Art Bonus. Nel febbraio scorso, al Comune è giunta la richiesta da parte di un privato cittadino che ha evidenziato lo stato di degrado in cui versa il Monumento ai caduti in frazione Cacciano, chiedendo l’attivazione di un intervento di ristrutturazione. Non solo, ha allegato anche un progetto fatto eseguire a sue spese da una ditta di Gualdo Tadino proponendo l’attivazione della procedura di Art Bonus e comunicando di aver già avuto la disponibilità da parte di una ditta fabrianese per la copertura delle spese pari a circa 13.006,70 euro. L’amministrazione di Fabriano ha accettato la proposta e ora si spera possano partire presto i lavori. Un bel gesto, il secondo in città di cui si ha notizia, dopo l’attivazione dell’Art Bonus per uno storico pianoforte posizionato all’interno del foyer del teatro Gentile.

Considerando la convenienza del Comune di poter beneficiare delle erogazioni liberali di privati cittadini e aziende o ditte locali, da impiegare in iniziative a sostegno di luoghi ed Istituti Culturali cittadini secondo le modalità previste dalla normativa specifica, l’amministrazione comunale ha anche deciso di individuare i luoghi, gli Istituti culturali e i beni di proprietà pubblica da sostenere attraverso l’attivazione di questo strumento. Per quel che riguarda gli Istituti culturali: Museo della Carta e della Filigrana (comprensivo della sezione “Civiltà della scrittura); Pinacoteca Civica B. Molajoli; Biblioteca multimediale R. Sassi; Teatro Gentile.

I luoghi, complessi e beni culturali: Chiesa di S. Agostino; Chiesa di S. Caterina; Complesso ex- S. Domenico; Complesso ex-S. Filippo; Complesso ex-S. Francesco; Complesso Monumentale S. Benedetto; Giardini del Poio; Loggiato di San Francesco; Oratorio della Carità; Palazzo Chiavelli; Palazzo del Podestà; Palazzo Molajoli; S. Antonio fuori le mura; S. Biagio in Caprile; Spedale del Buon Gesù.