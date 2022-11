Fabriano, il 3 dicembre arriva lo “Spirito del Natale”

FABRIANO – Sabato 3 dicembre, a partire dalle 17, presso il Mercato Coperto di Fabriano (Piazza Garibaldi) la CNA Fabriano e Agroalimentare organizzano un tour di laboratori di abbinamento con il comparto vini/distillati/birra. “Spirito del Natale” consiste in sette laboratori di degustazione e abbinamento gratuiti condotti dai produttori del territorio, un tour di sapori e odori che permetteranno al visitatore di conoscere metodi di produzione, abbinamenti e tanto altro.

Un ricco calendario che vedrà i seguenti protagonisti: alle ore 17.15 “Spumante Metodo Classico Nature&Spianata di Lombo” con la Cantina Valdimiro di Boldrini Angela, alle 18 “Sapa&Polenta” con Az. Agr. Collesi e Micciarelli e Marino Montalbini – “Vino di visciole&ciambellone” con Az. Agr. Collesi e Micciarelli, alle 19 “Birra&Poleta” con birrificio Sothis e Marino Montalbini. Alle 19.45 è il momento di “Birra&Fegato alla veneziana” con Birrificio Millecento, mentre alle 21.45 “Idromele&Panettone” con Az. Agricola Giorgio Poeta. A chiudere, alle 22.30, “I Cocktail del Conero… gin&” con Gin del Conero.

La locandina di “Spirito del Natale”

I laboratori sono totalmente gratuiti e su prenotazione (contattando l’organizzatore dell’evento) per un massimo di 20 partecipanti.

«Un tour del gusto e dei sapori che proponiamo per conoscere il territorio e i suoi produttori – commenta Andrea Cantori, segretario della CNA Agroalimentare –. Per le festività natalizie abbiamo deciso di promuovere questo nuovo format che speriamo possa avere successo per essere poi replicato dal 2023 in tutte le principali città della provincia di Ancona. Questa tappa di Fabriano è quindi un esperimento pilota».

Marco Silvi, Segretario CNA di Fabriano, conclude: «Abbiamo fortemente voluto localizzare l’evento nella Città della Carta perché questo territorio merita di essere scoperto ogni giorno, eventi di assoluta qualità come quello che proponiamo per sabato prossimo sono senza dubbio un’ottima scusa per fare tappa nell’entroterra e scoprirne le innumerevoli bellezze, abbinando storia e paesaggio all’enogastronomia di eccellenza».