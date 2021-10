Fabriano, arrestato per spaccio di droga 27enne disoccupato: pena sospesa e multa

FABRIANO – Ancora un arresto per spaccio di droga a Fabriano. A mettere a segno l’ennesimo colpo contro il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, i carabinieri della Compagnia cittadina, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, che hanno messo le manette ai polsi a un 27enne. Arresto convalidato, pena sospesa e mille euro di multa, le decisioni del giudice del Tribunale di Ancona.

Arrestato un 27enne: i fatti

Da tempo i carabinieri della Compagnia di Fabriano, in collaborazione con tutte le stazioni di competenza, sono impegnati in un vasto e continuato servizio di presidio del territorio per arginare il consumo e lo spaccio di droga. Nella giornata di ieri, 5 ottobre, i militari in servizio in borghese nel centro cittadino hanno notato uno strano via vai di persone, giovani per la maggior parte, aggirarsi nei pressi di una piccola strada dove le automobili non possono transitare per via delle dimensioni della stessa. Hanno, quindi, deciso di approfondire l’attività investigativa recandosi nell’abitazione di un 27enne fabrianese, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine per reati di droga.

Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati 20 grammi di hashish al secondo piano dello stabile. Mentre al piano terra, quello che si affaccia sulla via, sono stati sequestrati un bilancino di precisione e 185 euro in banconote di piccolo taglio che secondo gli investigatori potrebbe essere provento dell’attività di spaccio. Il giovane disoccupato è stato, quindi, arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Questa mattina, 6 ottobre, l’arresto è stato convalidato dal giudice del Tribunale di Ancona. Quest’ultimo ha anche deciso di sospendere la pena e di comminare al 27enne una multa del valore di 1.000 euro. L’attività investigativa portata avanti dai carabinieri di Fabriano proseguirà per risalire ai canali di approvvigionamento di droga del 27enne e all’identità dei clienti.