Fabriano, arredi urbani e panchine tecnologiche in città

FABRIANO – Panchine tecnologiche pronte a essere posizionate nei luoghi nevralgici del centro storico di Fabriano. «Siamo partiti da una semplice osservazione: nel nostro centro storico non c’è la possibilità di sedersi. Abbiamo quindi elaborato un’idea di progetto che ha coinvolto diversi angoli del centro: piazza del Comune, Loggiato San Francesco, Giardini del Poio, Chiostro della Pinacoteca, piazza XXVI Settembre 1997, piazza Padella», la premessa del sindaco Gabriele Santarelli.

Si è quindi deciso di abbinare a questa mancanza, un’altra esigenza, quella di offrire dei servizi: ricarica USB per i telefoni e i tablet e ricarica per le biciclette elettriche. «Soprattutto quella della ricarica USB era un impegno che ci eravamo assunti durante gli incontri con le scuole e che siamo felici di essere riusciti a realizzare. Quindi siamo andati alla ricerca di una ditta che offrisse quello che cercavamo unendo anche una componente di design necessaria al contesto importante nel quale si deve intervenire», dichiara il primo cittadino di Fabriano.

Il designer della ditta è venuto direttamente in città per valutare di persona le location e decidere con l’amministrazione comunale di Fabriano quali elementi di arredo urbano inserire. «Abbiamo purtroppo dovuto rinunciare ad alcune soluzioni togliendo dalla lista piazza Padella nella quale comunque rimane l’intenzione di intervenire perché la consideriamo un luogo perfetto per poter inserire delle sedute». Comunque sia, nella piazza antistante gli uffici comunali sarà installata una panchina con sistema integrato di ricarica delle biciclette elettriche.

Esempi degli arredi urbani che saranno posizionati a Fabriano

Nei Giardini del Poio sono previste panchine, nuovi cestini e delle chaise long in legno «per poter godere di quello spazio stupendo e di pace. L’intenzione infatti è quella di lasciare i giardini aperti e liberamente fruibili durante il giorno consentendo così anche l’uso dei bagni pubblici e della fontanella presente all’interno». Nel chiostro della Pinacoteca saranno posizionate delle sedute dal design moderno «che si sposano perfettamente con la sua architettura e che consentiranno di fermarsi a contemplare quel luogo accogliente e ricco di storia e di arte». È prevista anche l’installazione di una panchina che consente di ricaricare le batterie delle biciclette elettriche e dei monopattini in tutta sicurezza in piazza XXVI settembre, alle porte del centro storico e sarà dotata anche di presa USB per la ricarica di smartphone e tablet.

Accanto a questi nuovi arredi urbani, da ricordare l’installazione della segnaletica turistica, l’implementazione dei cestini gettacarte con inserto per i mozziconi di sigarette, l’ammodernamento dell’impianto di videosorveglianza e la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione, «tutti impegni presenti nel nostro programma che stiamo pian piano realizzando», ricorda Santarelli.

Il tutto dovrebbe essere pronto per la prossima stagione primaverile «per offrire un centro storico ancora più accogliente sia per i cittadini fabrianesi sia per chi deciderà di passare a Fabriano», conclude il sindaco.