Ariston Thermo per i 90 anni dalla fondazione, si regala un bilancio da record

FABRIANO – Novant’anni di storia e bilancio record per la Ariston Thermo Group di Fabriano. Aumento dei ricavi che salgono a 1,71 miliardi di euro, +6,1% rispetto al 2018. Cresce anche l’Ebitda del 10%, pari a 223 milioni di euro. Ebit pari a 149 milioni di euro, pari all’8,7% del fatturato. Il miglior risultato di sempre nella storia del Gruppo, leader internazionale nel mercato del comfort termico per ambienti domestici, commerciali e industriali, fondato da Aristide Merloni, portato a una forte crescita dall’ex ministro Francesco Merloni e oggi presieduto dal figlio di quest’ultimo, Paolo.

«Nel 2019 abbiamo proseguito il nostro impegno per realizzare una crescita profittevole, sempre focalizzandoci sui nostri obiettivi di sostenibilità: tutti gli indicatori economici e finanziari rappresentano un record per il Gruppo», ha commentato Paolo Merloni, Presidente Esecutivo di Ariston Thermo. «Abbiamo ottenuto degli ottimi risultati nelle soluzioni rinnovabili, crescendo nei ricavi, nei volumi e nelle quote di mercato. Questo, a testimonianza del fatto che gli investimenti in R&D realizzati negli ultimi anni e lo sviluppo di go-to-market innovativi stanno producendo i risultati che ci aspettavamo. In tal senso, nel 2019 abbiamo ulteriormente potenziato i nostri sforzi, realizzando il 40% in più di investimenti in R&D dedicati ai prodotti rinnovabili rispetto al 2018, concentrati in gran parte in Italia. Il 2020 è stato finora un anno critico per effetto della crisi del Covid-19, tuttavia, i risultati positivi degli ultimi anni hanno rafforzato la nostra visione e ci hanno conferito una stabilità economica, una flessibilità operativa e industriale, e una situazione patrimoniale solida, fondamentali per affrontare al meglio questa situazione».

Paolo Merloni

Nel corso di quest’anno, il Gruppo festeggia il 90° anniversario della sua fondazione. La storia di Ariston Thermo Group, infatti, inizia nel luglio del 1930, quando Aristide Merloni fonda a Fabriano le Industrie Merloni: da quel momento in avanti, l’Azienda, anche attraverso un processo di forte internazionalizzazione, è diventata uno dei leader globali nel settore del comfort termico. Credere nella Sostenibilità, Ispirare attraverso l’Eccellenza, Partire dai Clienti, le Persone prima di tutto e Agire con Integrità sono i valori che da 90 anni guidano il Gruppo. «Il 90° anniversario della fondazione rappresenta un importante traguardo e conferma come la lunga storia dell’azienda costituisca la base per proiettarci verso il futuro. I nostri valori sono più che mai attuali, mentre il forte impegno nella ricerca e nell’innovazione, la digital transformation e la valorizzazione del capitale umano sono le nostre priorità per costruire un futuro sostenibile. Il 90esimo anniversario ci dà anche il giusto spirito e la necessaria ispirazione per rimanere competitivi ed emergere ancora più forti. Grazie all’entusiasmo e alla capacità delle nostre persone, che costituiscono l’essenza di Ariston Thermo, sono fiducioso che continueremo a crescere e a raggiungere i nostri obiettivi nel futuro».