Ariston Group: cambio di nome per la storica azienda. Merloni: «Un duplice grande passo»

FABRIANO – Ariston Thermo Group diventa Ariston Group. Non un semplice cambio di nome, secondo Paolo Merloni, Presidente Esecutivo: «Introduciamo con orgoglio questo piccolo cambiamento che è però un duplice grande passo, quello di riaffermare le nostre origini, e quello di ribadire quanto queste origini siano ormai patrimonio comune di un Gruppo e di persone attive in tutto il mondo. Un patrimonio di crescita sostenibile, di leadership globale».

Il nuovo nome, Ariston Group, è breve, agile e concreto, ma soprattutto Ariston è il brand storico, sinonimo di cambiamento, innovazione e sostenibilità, che meglio identifica l’azienda italiana leader internazionale nella produzione e commercializzazione di soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell’acqua e degli ambienti domestici e commerciali.

Le motivazioni

Dopo oltre 12 anni dall’introduzione del nome Ariston Thermo Group, prima era Merloni TermoSanitari, da oggi primo ottobre, questa novità. Il nuovo nome intende riflettere al meglio l’essenza del Gruppo, focalizzandosi su due elementi chiave. Ariston è il brand storico che trae le sue origini dal nome del fondatore Aristide Merloni e dal concetto di “migliore” in greco antico.

In questo modo l’azienda vuole riaffermare ulteriormente le proprie solide basi, rafforzando la sua identità e restando fedeli all’heritage. Il secondo elemento, Group, sottolinea il ruolo fondamentale di tutti i brand che il Gruppo ha acquisito nella sua lunga storia, brand e organizzazioni che nel tempo hanno arricchito l’offerta dell’azienda e la sua presenza globale. “Group” riflette così l’internazionalità dell’azienda, la sua componente umana, la coesione delle sue persone, marchi e attività. Il cambio di nome consolida il percorso dell’Azienda, che continua a perseguire i suoi obiettivi e ad investire attraverso i suoi valori sotto la rinnovata egida di Ariston Group. «Ariston è da sempre sinonimo di attenzione e cura alla casa, alle persone e alle famiglie attraverso soluzioni sostenibili e di altissima qualità. La vision del nostro Gruppo, Sustainable Comfort for Everyone, ed i valori che lo guidano dalla sua fondazione, mettono al centro le persone, i nostri clienti ed i nostri fornitori, i nostri dipendenti e collaboratori in ogni angolo del mondo», conclude Paolo Merloni.