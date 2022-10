Fegato di donna 97enne salva una vita, record di età del donatore per le Marche

La donna è deceduta per emorragia cerebrale e l'organo è stato trapiantato all'ospedale regionale di Torrette in Ancona

ANCONA – Prelievo di fegato da una donna di 97 anni di Fabriano deceduta in seguito ad emorragia cerebrale, per le Marche è il record di età del donatore. Lo rende noto il Centro Regionale Trapianti Marche. L’organo è stato prelevato all’ospedale di Fabriano nella giornata di sabato, per essere trapiantato all’ospedale regionale di Torrette ieri – domenica – 30 ottobre.

«Il fegato è un organo stupefacente che anche in tardissima età, se trattato adeguatamente, restituisce la vita» dice Francesca De Pace, responsabile del Centro Regionale Trapianti Marche. «Ringrazio la famiglia del donatore per la sua generosità e l’equipe dell’ospedale di Fabriano che ha reso possibile il ‘miracolo’ – spiega – . La donazione salva la vita, non farla significa sprecare una grandissima occasione di vita e salute».

Nelle Marche dall’inizio del 2022 sono stati eseguiti 37 trapianti di fegato, nel 2020 il record nonostante la pandemia di Covid, con 52 eseguiti. I fegati prelevati nelle Marche quest’anno sono stati 29, gli altri non erano idonei.